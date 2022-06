Débordements aux urgences : « Ça peut être un été difficile », selon le ministre Dubé

La sonnette d’alarme déclenchée lundi par les médecins-chefs aux urgences des hôpitaux, dans une lettre obtenue par Radio-Canada, a généré de nombreuses réactions.

Une soixantaine de médecins du Regroupement des chefs d’urgence du Québec (RCUQ) estiment que la qualité des soins est compromise et que plusieurs décès potentiellement évitables ont été rapportés [...] au cours des derniers mois, faute d’accès à une civière et aux soins requis par la condition .

Ils exigent l’ouverture de lits d’hospitalisation plutôt que leur fermeture partielle durant la période estivale.

Selon la Dre Judy Morris, médecin d’urgence à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et présidente de l’Association des médecins d'urgence du Québec (AMUQ), il faut que l’urgence [d’agir] soit ressentie par tout le monde dans le réseau, parce que là on a l’impression d’être les seuls à la subir, la pression .

Il faut que le gouvernement et le ministère mettent de la pression pour que les établissements de santé [...] soient responsables et redevables , précise la Dre Morris.

Selon la présidente de l’AMUQ, on ne peut pas demander sur une base quasi régulière à des équipes de fonctionner à 150 à 200 % de leur capacité , autrement, prévient-elle, les épuisements professionnels et les départs vont se multiplier.

De son côté, le ministre de la Santé et des Services sociaux n’a pas exprimé publiquement le même sentiment d’urgence que les médecins.

Premièrement, ce n’est pas une surprise, on sait que l’été est toujours difficile dans le réseau de la santé quand arrivent les vacances , a commenté Christian Dubé.

D’ailleurs, ce dernier n’entend pas intervenir dans l’octroi des vacances d’été. C’est un engagement pour les infirmières, on se doit de donner les vacances méritées , affirme le ministre.

« Oui, ça peut être un été difficile, je l’avais dit, mais je pense qu’on est en train de mettre en place des choses qui vont nous aider. » — Une citation de Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Selon les données disponibles compilées par Radio-Canada, le pourcentage de patients sur civière qui séjournent plus de 24 heures aux urgences est passé d’environ 17 % à l’arrivée au pouvoir de la Coalition avenir Québec (CAQ) en 2018 à près de 22 % l’an dernier.

Depuis le début des vacances dans le milieu de la santé, il y a une semaine, ce taux a oscillé entre 24 % et 32 %.

La Dre Judy Morris est la présidente de l’Association des médecins d'urgence du Québec. Photo : Radio-Canada

« Appelez la coroner en chef »

Interrogé à l’entrée d’une commission parlementaire, le porte-parole de Québec solidaire en matière de santé, Vincent Marissal, estime que la première chose à faire, c’est d’appeler la coroner en chef parce que les médecins ont parlé de morts évitables .

Parmi les solutions qu’il propose, il faut rouvrir la première ligne pour que les petits bobos ne se retrouvent pas à l'hôpital , précise le député. Malheureusement, il n'y a rien qui a été fait là-dessus en quatre ans [...] et le ministre arrive toujours avec des solutions dans un an.

De son côté, la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, se désole du manque de médecins de famille et de ses impacts sur la fréquentation des urgences.

Quand la CAQ est arrivée au pouvoir, il y avait 400 000 personnes qui attendaient un médecin de famille, tandis qu’aujourd'hui, il y en a plus d’un million qui attendent! [Et] parce que la première ligne n’est pas adéquate, ça déborde dans nos urgences , affirme-t-elle.

D'après Joël Arseneau, chef du troisième groupe d’opposition et porte-parole du Parti québécois en matière de santé, c’est une belle illustration du fait qu'on est toujours, à la CAQ, à rebours sur l'actualité et sur les problèmes, on n'a aucune capacité d'anticipation .

Selon ce dernier, si on prenait en charge les cas non urgents dans les cliniques de proximité que sont les CLSC, on n'en serait pas là .

Le député de Québec solidaire Vincent Marissal Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Le CUSM appuie les chefs d’urgence

Invités à commenter, la plupart des établissements de santé nous ont dirigés vers le MSSS .

Au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), la conseillère en relations médias, Annie-Claire Fournier, a précisé par courriel que nous avons lu avec intérêt la lettre signée par les chefs des urgences adressée à l’ensemble des PDG du réseau et publiée aujourd’hui. L’achalandage des urgences au cours des dernières semaines est en effet préoccupant, et nous reconnaissons que cette situation a des impacts sur nos patients et leur famille, sur notre personnel et sur nos médecins .

« Nous partageons par ailleurs la position des chefs médicaux d’urgence du Québec indiquant que la pression doit être répartie dans le système de santé tout entier, afin de permettre aux salles d’urgence de remplir leur mission première, qui est de prodiguer des soins urgents aux patients dont la condition le nécessite. » — Une citation de Annie-Claire Fournier, porte-parole du Centre universitaire de santé McGill

Au CISSS de Laval, la porte-parole Marie-Eve Despatie-Gagnon précise par courriel que l’établissement se situe parmi ceux ayant le moins recours au TSO [heures supplémentaires obligatoires, NDLR] dans tout le réseau de la santé au Québec [...] que plusieurs différents projets sont en évaluation pour diminuer encore plus le recours au TSO , dont le projet d’autogestion des horaires .

Elle précise également que l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé est à réévaluer la pertinence de conserver une quinzaine de civières qui avaient été ajoutées aux 49 de l’urgence pendant la pandémie, afin d’assurer une distanciation sécuritaire.