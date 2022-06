Après Daytona, Zacharie Robichon veut gagner les 24 Heures du Mans

Au cours des prochains jours, il fera face aux meilleurs pilotes Porsche de la planète sur le circuit de la Sarthe.

J’ai toujours voulu y participer, mais je ne m’attendais jamais à être dans cette situation. Quand on m’a confirmé ma place, je n’y croyais pas. Le Mans, c’est un rêve et maintenant, ce sera vrai , lance le pilote de 30 ans, visiblement fébrile.

L’ancien élève de l’école Louis Riel a délaissé le ski à l'adolescence pour rouler sur les traces de son père, un féru de course automobile. D’abord pilote de karting, il a fait ses classes en Formule 1600, avant de rouler en Porsche. Il a gagné partout où il est passé. J'ai commencé tard comparé à plusieurs de mes adversaires , explique-t-il.

Le pilote automobile Zacharie Robichon (au centre) Photo : Gracieuseté de Philippe Escalier

« Tu essaies de te dire que c’est juste une course. Mais, je ne suis pas capable. Tu dois prendre un moment pour réaliser ta chance. Je dois m’amuser! Beaucoup de monde voudrait être à ma place, je dois faire ma job, mais me rappeler le feeling. » — Une citation de Zacharie Robichon, pilote automobile

Il vient de remporter les 24 Heures de Daytona, une course américaine prestigieuse, avec son équipe Proton Competition et il espère poursuivre sur cette lancée en France.

C’est vraiment une question de stratégie , souligne le pilote à propos de la course à trois conducteurs. À Daytona, un de nos pilotes avait fini vers 23 h. J’ai conduit six heures. Tu essaies de jouer selon les forces de chaque pilote. Moi, par exemple, ça ne me dérange pas de conduire la nuit, alors que d’autres aiment moins ça.

Zacharie Robichon est au volant de cette Porsche Bleue pendant une épreuve de course automobile. Photo : Gracieuseté de Zacharie Robichon

Le Franco-Ontarien se décrit lui-même comme un pilote prudent, mais très intelligent. Je ne prends pas beaucoup de risques. Je suis capable de prendre les bonnes décisions. Il y a tellement de façons de dépasser. Je comprends bien les situations , poursuit Robichon. Je suis un coureur intelligent, pas plate! Je suis un bon stratège. Je suis sensible aux situations.

Ça ne me dérange pas de dépasser dans les puits ou sur le circuit. Si je peux sauver de l’essence pour dépasser, je vais le faire. Je suis là pour l’équipe, je suis toujours prêt à faire un compromis , affirme le conducteur.

Un appui de première classe

Son succès, Robichon le doit beaucoup à son talent et un peu à la chance. Il y a plusieurs années, alors qu’il n’avait pas de volant, une équipe l’a invité à un événement en attendant de trouver un pilote avec des commanditaires. J’ai gagné la course. Ils n’ont plus voulu me laisser partir , se souvient le jeune homme.

Le pilote Zacharie Robichon est ici au volant de la voiture #9. Photo : Gracieuseté de Jordan Lenssen

Maintenant membre de Proton Competition, une formation allemande, il profite d’une équipe aguerrie qui a des moyens importants. L’acteur Michael Fassbender, qui a joué dans la série de films X-Men, est pilote dans l’équipe.

Porsche et la course, ça va ensemble. Comme manufacturier, ils mettent beaucoup de temps et d’argent dans ce sport. Il y a toujours du support, ça nous met toujours dans une position pour gagner. On est toujours prêts. Tu as toujours du support, c’est une équipe extraordinaire , explique Robichon. Ça fait 70 ans qu’ils font de la course, tout est là pour t’aider.

Zacharie Robichon a remporté les 24 Heures de Daytona dans la catégorie GTD Pro. Photo : Gracieuseté de Zacharie Robichon

Le coureur a remporté quatre courses, l’an dernier. Robichon espère que sa récente victoire à Daytona et sa participation à la course du Mans lui permettront de se faire connaître davantage chez lui. Mais il souhaite avant tout mieux faire connaître son sport.

Je suis peut-être un secret bien gardé, mais les courses d’endurance, en général, c’est aussi un secret. Les fans de sport automobile regardent la F1, le Nascar ou le IndyCar. Mais la réalité, c’est qu’il y a plus d'argent dépensé dans le sport d’endurance que dans les autres , plaide Robichon.

Après Le Mans, Robichon espère rayer une autre course de sa liste de souhaits : celle de Spa Francorchamp, en Belgique. Mais ses résultats dans les prochains jours pourraient décider de son retour ou non en France. S’il ne remporte par ces 24 Heures du Mans, Robichon voudra certainement participer une nouvelle fois à cette course.