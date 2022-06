Transport en commun: le Madawaska connaîtra les scénarios cet automne

Un projet de quatre étapes est mené par la Chambre de commerce de la région d'Edmundston et la firme spécialisée en gestion du transport collectif, Vecteur 5.

Arrivé de Tunisie il y a quelques mois, Ahmed Belkhouja rencontre certaines difficultés. Lui et sa famille tentent de s'acclimater à leur nouveau mode de vie. Mais à Edmundston, un défi s'ajoute: il n'y a pas de transport en commun.

Un secteur de la Ville d'Edmundston. Photo : Radio-Canada

« Les grandes surfaces pour aller faire les courses sont situées à trois kilomètres. Donc, il fallait faire les courses à pied et c'est quasiment impossible. Ou bien attendre un ami. Même les taxis ne sont pas trop disponibles. » — Une citation de Ahmed Belkhouja

Un mandat provincial

Un peu partout dans la province, les Commissions des services régionaux ont pour mandat de développer un système de transport en commun. Ce projet a été mis en place avec la réforme de la gouvernance locale.

Pour la région d'Edmundston et du Madawaska, un financement de 55 000 $ a été attribué la semaine dernière par les trois ordres de gouvernement.

Le fait de ne pas avoir recours à un réseau de transport en commun pousse certains nouveaux arrivants à reconsidérer leur choix de s'installer à Edmundston lors de leur arrivée au Canada.

Marie-Josée Michaud, porte-parole du commerce multi-services Truck Stop + à Edmundston. Photo : Radio-Canada

On peut offrir de bons emplois, mais si on n'a pas de logement et qu’on n'a pas de transport en commun, ça va faire une différence entre choisir notre région ou choisir une autre région qui aura le transport en commun , prétend Marie-Josée Michaud, porte-parole du commerce multiservice Truck Stop + à Edmundston.

La deuxième phase du projet commence mardi. Des entrepreneurs et des gens travaillant dans l'éducation et le secteur communautaire pourront faire valoir leurs besoins.

Accommoder le plus de gens possible

Cathy Pelletier, directrice générale de la Chambre de commerce à Edmundston, estime que l’objectif d’implanter le transport collectif dans le Madawaska est d’accommoder le maximum de gens possible.

On parle du manque de main-d'œuvre, mais on parle aussi du volet communautaire. On parle des foyers de soins qui ont besoin de se déplacer ou des personnes âgées qui n'ont pas nécessairement un moyen de transport quand ils aimeraient aller faire les emplettes ou quelque chose comme ça , constate-t-elle.

Cathy Pelletier, directrice générale de la Chambre de commerce à Edmundston. Photo : Radio-Canada

Ce qui reste dans ma tête, ce sont les images où le matin à 7 h 15, je ramenais mon enfant à moins-25 degrés Celsius. C'est parmi les moments où je pensais vraiment changer de ville. C'était très difficile , confie Ahmed Belkhouja.

Il n'a pas attendu l'arrivée d'un système de transport collectif. Il vient de s'acheter une voiture, un élément plutôt essentiel dans une région comme Edmundston.

D’après le reportage de Mathilde Pineault