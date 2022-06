Un centre de tennis à 40 M$ à l’Université Laval d’ici 2026

La nouvelle infrastructure hébergeant huit terrains intérieurs et huit terrains extérieurs devrait permettre à Québec d'accueillir à nouveau des compétitions nationales et internationales d’envergure.

Un an après avoir inclus l’investissement de 20 millions $ au budget provincial, le ministre des Finances Éric Girard n’avait toutefois pas beaucoup de nouveau à annoncer, lundi, accompagné de la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, et de la rectrice de l’Université Laval, Sophie D’Amours.

Pour Geneviève Guilbault, le projet contribuera à accroître l'accessibilité à ce sport de plus en plus populaire auprès des Québécois en plus de générer d’importantes retombées économiques à Québec.

Autant pour les étudiantes et étudiants athlètes que pour les amateurs de tennis, les nouvelles installations de tennis accessibles au PEPS favoriseront le développement des talents chez nos jeunes , s’est quant à elle réjouie Sophie D’Amours.

Le ministre des Finances Éric Girard (gauche), la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault (milieu) et de la rectrice de l’Université Laval, Sophie D’Amours (droite) lors de la conférence de presse. Photo : Université Laval – Dany Vachon

Un projet pour 50 ans

Du côté du service des activités sportives de l’Université, la directrice Julie Dionne dit viser une inauguration en 2025, au plus tard 2026 . Plusieurs étapes doivent encore être franchies avant la première pelletée de terre sur le terrain adjacent au Pavillon de l'Éducation Physique et des Sports (PEPS) à l’angle du chemin Sainte-Foy et de l’avenue du Séminaire.

L’Université avait une esquisse reflétant ses intentions à présenter, lundi, mais le projet est encore au stade de développement immobilier . Les plans seront réalisés avec l’étroite collaboration de Tennis Canada afin que l’infrastructure réponde à toutes les exigences pour l’accueil de grands tournois.

Quand on pense un projet comme ça, c’est un projet pour 50 ans. On veut quelque chose qui est durable. Si on voulait juste un dôme, ce serait déjà fait , a expliqué Julie Dionne, ajoutant que les infrastructures intérieures et extérieures pourraient être construites en deux phases.

L’Université Laval devra boucler le montage financier du projet d’ici là en autofinancement. Le PEPS, en ce moment, c’est aussi de l’autofinancement. On va travailler beaucoup en philanthropie et voir de quelle façon on peut vendre du terrain, la dénomination, etc. , a rassuré Julie Dionne.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin