Une marée d’étoiles de mer échouées à Aguanish

Selon les observateurs, il s'agit d'un phénomène rare qu'ils n'avaient pas vu depuis une vingtaine d'années.

Autant d’étoiles que ça, j’avais vu cela une seule autre fois, il y a une vingtaine d'années, après une grosse tempête. Sinon, chaque année on en voit quelques-unes , raconte Amélie Rochette, une résidente d’Aguanish.

Amélie Rochette a disposé les étoiles qui étaient déjà mortes sur une table à pique-nique et a remis les autres à l'eau. Photo : Gracieuseté d'Amélie Rochette

Selon le responsable de la collection vivante chez Exploramer, Mathieu Lemonde, même si la vision peut surprendre, c’est un phénomène qui est parfois observé sur les plages.

« S'il y a eu un épisode de forts vents et de grosses vagues, ça peut être tout simplement des étoiles situées à faible profondeur qui ont été transportées par les vagues sur la plage. » — Une citation de Mathieu Lemonde, responsable de la collection vivante chez Exploramer, à Sainte-Anne-des-Monts

Quand une étoile de mer se retrouve sur la plage, elle n’est plus capable d'avancer et a l’air morte, lance Mathieu Lemonde. Pour avancer, l'étoile de mer utilise un système hydraulique et a donc besoin d'être dans l'eau pour faire bouger ses pieds.

Tant que son corps est humide, elle va être capable quand même de faire ses échanges gazeux et de survivre. Par contre, dès qu’elle commence à sécher, elle va commencer à asphyxier , ajoute l’expert, ce qui peut arriver très vite sur la plage au soleil.

Les étoiles de mer observées à Aguanish sont des étoiles dites communes, de son nom latin Asterias rubens, qui possèdent cinq bras. On dénombre une dizaine d’espèces d'étoiles dans le golfe du Saint-Laurent.