COVID-19 : baisse des hospitalisations et une hausse des cas à Ottawa et en Outaouais

Les autorités de santé publique d’Ottawa et de l'Outaouais rapportent lundi une légère baisse des hospitalisations liées à la COVID-19, et une augmentation des nouveaux cas.

Les données les plus récentes de Santé publique Ottawa (SPO) indiquent que le nombre d’hospitalisations dans la capitale fédérale a légèrement diminué depuis la semaine dernière.

Actuellement, 14 personnes déclarées positives à la COVID-19 sont hospitalisées, soit une personne de moins que vendredi dernier.

Lundi, SPO indiquait que 814 personnes étaient décédées des suites de la maladie depuis le début de la pandémie, soit deux décès de plus que lors de la dernière mise à jour.

Quant au nombre de nouveaux cas détectés, SPO signale 149 nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire, pour un nombre total de cas cumulatifs de 73 791.

Aucun nouveau décès dans l’est ontarien

Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) signale quatre hospitalisations sur son territoire, dont une personne se trouvant aux soins intensifs.

Les autorités font état de neuf éclosions et ne signalent aucun nouveau décès depuis le 25 mai.

En Ontario, lundi, les autorités de santé publique ont recensé 227 cas de plus. Depuis dimanche, il y a eu deux hospitalisations en Ontario et aucun nouveau décès. Au total, 48 944 personnes sont hospitalisées et 13 289 sont décédées des suites de la maladie depuis le début de la pandémie dans la province.

Une baisse dans les hospitalisations en Outaouais

Les données du Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais font état de 79 nouveaux cas confirmés de COVID-19 depuis la fin de semaine, ce qui porte le total à 39 886 depuis le début de la pandémie.

En revanche, les autorités de la santé publique du Québec signalent une baisse dans le nombre des hospitalisations en Outaouais depuis vendredi dernier.

Lundi, les autorités ont indiqué que 52 personnes étaient hospitalisées en raison de la COVID-19 en Outaouais, soit deux de moins qu’à la dernière mise à jour. Une seule personne se trouve actuellement aux soins intensifs.

Depuis le 31 mai, il n’y a eu aucun décès lié à la COVID-19 en Outaouais. Le nombre de personnes mortes des suites de la maladie depuis le début de la pandémie s’est stabilisé à 316.

Lundi, 368 nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés sur l'ensemble du territoire du Québec.

Les données liées au nombre de nouveaux cas peuvent être sous-évaluées en raison des changements apportés, il y a quelques mois, à la manière de les dépister au Québec et en Ontario.