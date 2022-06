Un premier cas de variole simienne signalé en Colombie-Britannique

Les symptômes de la variole simienne sont de la fièvre, des éruptions cutanées, des ganglions lymphatiques enflés, des maux de tête et de la fatigue, et peuvent se manifester de 5 à 21 jours après l'exposition. Le stade fébrile de la maladie dure généralement de 1 à 3 jours.

La maladie se propage par contact avec des plaies et des objets comme la literie ou les serviettes contenant le virus et par les gouttelettes respiratoires provenant de la toux et des éternuements lors d'un contact étroit et prolongé avec une personne atteinte de la variole simienne.

Le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique assure que le risque de contracter la variole simienne reste faible.

En date du 4 juin, plus de 780 cas ont été confirmés dans des pays où la variole simienne n'est généralement pas observée, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Au moins 77 d'entre eux se trouvent au Canada, dont la quasi-totalité au Québec.

La proportion de décès varie entre 0 et 11 % dans les cas documentés, selon l’ OMS , et est plus élevée chez les jeunes enfants.

Toute personne qui développe des symptômes est invitée à consulter un médecin, à porter un masque, à couvrir toutes les lésions et à informer la clinique de ses symptômes avant son arrivée.