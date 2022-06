Église Saint-Joachim : une inspection pour confirmer la présence de chauves-souris

Une inspection a été effectuée lundi dans l'église Saint-Joachim, à Chicoutimi, par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), afin de confirmer la présence ou non de chauves-souris.

C'est une espèce assez discrète, souvent on ne les voit pas, mais si on observe des fientes aux abords de l’église, cela permettrait de déterminer leur présence , a expliqué Mathieu McCann, technicien de la faune au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

Comme il avait déjà été rapporté, si la présence de chauves-souris se confirme, cela compliquerait la démolition imminente de l’église. De plus, ces mammifères sont en pleine période de reproduction.

L'église Saint-Joachim est abandonnée depuis plusieurs années. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Ce qu'on préconise habituellement, c'est de laisser la maternité suivre son cours. Selon l’espèce concernée, les jeunes devraient s’envoler à l’automne. L’endroit serait alors libre pour démarrer les travaux , a ajouté Mathieu McCann.

Les recommandations finales devront être établies prochainement dans un rapport des biologistes du ministère. Du côté de Saguenay, on assure que ce possible délai ne compromettra pas la destruction de l'église abandonnée depuis plusieurs années. Mais Dominic Arseneau, porte-parole de la Ville de Saguenay, a assuré que tout sera fait pour ne pas nuire aux chauves-souris.

La démolition de l'église Saint-Joachim pourrait être retardée, selon les résultats de l'inspection. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Si on est chanceux, ce sera une espèce de chauves-souris qui partira d’elle-même à l'automne pour aller prendre ses quartiers d'hibernation ailleurs. À ce moment-là, dès qu'on aura la confirmation que les animaux auront quitté le bâtiment, on pourra le démolir sans problème. Si ce sont des chauves-souris qui se doivent d'être déplacées, ce sont les biologistes du ministère qui mettront un protocole en place pour les déplacer de façon à ne pas les mettre en danger , a-t-il élaboré.

Le rapport final des biologistes du MFFP devrait parvenir aux autorités prochainement. Une fois reçu, une nouvelle date sera ciblée pour le début des travaux de démolition.

Les biologistes pourraient recommander de repousser la démolition de l'église Saint-Joachim, si la présence de chauves-souris est confirmée. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Avec les informations d'Ainhoa Ibarrola et de Philippe L'Heureux