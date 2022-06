Nouvelle accusation dans la fusillade de Faro au Yukon

Selon l'enquête policière, Roy Patrick McGivern, 56 ans, aurait procuré une arme à feu à Ralph Bernard Shaw, accusé de meurtres au premier degré, de tentatives de meurtre et de voies de fait grave.

L’ex-conjointe de Ralph Shaw, Saenduean Honchaiyaphum, et un ancien conseiller municipal, Patrick McCracken, ont tous deux été tués par balle le 26 octobre 2021 et un autre résident de Faro a été gravement blessé.

« La police ne croit pas que Roy McGiven savait que les fusillades allaient se produire lorsqu'il a présumément procuré une arme à feu à Ralph Shaw », peut-on lire dans le communiqué de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au Yukon.

La fusillade survenue à Faro en octobre 2021 a fait deux morts et un blessé grave dans la localité de 457 habitants. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Rory Patrick McGivern est accusé de huit infractions, dont possession non autorisée d'une arme à feu, possession d'une arme à feu à autorisation restreinte chargée, trafic d'armes à feu et trafic de munitions et cession d'une arme à feu non autorisée.

Le nouvel accusé a été arrêté et libéré sous condition d’ici sa comparution le 6 juillet prochain.