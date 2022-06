De potentiels acheteurs de maison confrontés à la hausse des taux hypothécaires

La Saskatchewan, comme les autres provinces, assiste à une hausse des taux d’intérêt dans l’immobilier.

La présidente-directrice générale de l'Association des agents immobiliers de la Saskatchewan, Christiane Charette, affirme que les taux d’intérêt hypothécaires augmentent. Ils pourraient même connaître d'autres augmentations au cours de l’année, prévient-elle.

Cette situation a toutefois un impact plutôt léger sur les acheteurs de la Saskatchewan, indique Mme Guérette.

Ça a un impact sur le pouvoir d’achat des gens dans notre communauté. Malgré qu’on n’a pas vu les gros impacts qui ont été ressentis à travers le pays donc dans l’Est en Ontario, en Colombie-Britannique on a quand même vu un petit effet , explique-t-elle.

Les options pour les acheteurs saskatchewanais

Christiane Guerette se dit consciente que la hausse des taux d'intérêt hypothécaires aura des conséquences sur le pouvoir d’achat des gens qui souhaitent se procurer une maison. Elle fait remarquer cependant qu’il existe de nombreuses options disponibles pour les acheteurs en Saskatchewan.

Il y a beaucoup d’options ici en Saskatchewan. Quand on regarde au continuum de logements dans notre province, il y a beaucoup d’options et de prix à travers tout ça.

Même s' il y a un petit peu de refroidissement, ça peut peut-être aider, mais tant que l'inventaire demeure à la baisse, ça va prendre pas mal plus comme choc au marché que les taux d'intérêt pour voir un impact de refroidissement de ce côté-là , poursuit-elle.

Aideen Zareh, un agent immobilier pour Royal LePage à Regina, estime quant à lui que la hausse des taux d'intérêt aura des conséquences sur l’attitude des potentiels nouveaux acheteurs.

Les potentiels acheteurs qui viennent d’être approuvés par les banques vont certainement hésiter à se lancer , fait-il remarquer.

La Saskatchewan plus ou moins en bonne position

Selon Christiane Guérette, les effets de la hausse des taux d’intérêt ne se font pas encore ressentir, en raison du temps de traitement des dossiers en cours.

Un point de vue que partage le professeur titulaire au département de finance, assurance et immobilier à l'Université Laval, François Des Rosiers.

Il dit noter qu'entre janvier 2020 et avril 2022, le Canada a connu une augmentation de 57 %, contre 15,9 % pour la province.

François Des Rosiers estime plutôt que la hausse des taux d'intérêt pourrait avantager les nouveaux acheteurs.

Les prix vont être peut-être plus avantageux dans les mois qui viennent, on va peut-être aller vers un marché qui va être moins un marché de vendeurs et où il y aura moins de surenchère ou plus du tout de surenchère comme on l'a vu au cours des derniers mois, où c'était vraiment généralisé la plupart des grands marchés , soutient François Des Rosiers,

Les experts s'attendent à ce que les taux d’intérêt montent à nouveau dans les prochains mois.

Ils invitent d’ailleurs les acheteurs à prendre leur temps tout en évaluant la meilleure option, sans tenter de prévoir les fluctuations du marché.

Avec les informations de Jérémie Turbide et Désiré Kafunda