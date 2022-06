Percé propose des modifications à son règlement sur les redevances touristiques

Le règlement avait provoqué du mécontentement il y a quelques semaines. Avec ces modifications, la Ville souhaite répondre aux préoccupations des commerçants et des citoyens qui avaient demandé à la Municipalité de changer d'approche concernant le financement des infrastructures touristiques.

Parmi les nouvelles dispositions proposées, les personnes exerçant un emploi sur le territoire de Percé seront exemptées du paiement de la redevance, au même titre que les résidents et les propriétaires fonciers.

Lors d’une vérification, les commerçants disposeront d’un délai de 10 jours ouvrables pour fournir à la Municipalité des copies de tout document nécessaire afin de valider l’application du règlement. Si ce n’est pas fait, un autre avis de 10 jours sera adressé avant la vérification.

Début mai, une soixantaine de commerçants et de citoyens s'étaient présentés devant le conseil municipal de Percé pour exiger des explications. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Dans la première mouture du règlement, aucun délai n'avait été spécifié, selon la mairesse Cathy Poirier. Ce n’était pas clair, convient-elle. Pour nous, ça allait de soi qu'il y aurait quand même des avis donnés préalablement, qu'on ne débarquerait pas dans un commerce en pleine opération. Mais effectivement, le règlement pouvait porter à interprétation. Alors on a voulu rassurer les commerçants.

La compensation financière versée aux commerçants à titre de revenus de gestion passerait de 20 à 30 %. On a cru important de le rehausser, pour s'assurer que les commerçants n'aient pas de frais liés à ça , explique-t-elle.

Enfin, les commerçants visés seront dorénavant directement assujettis à la redevance, plutôt que d’être considérés comme des mandataires de la Ville de Percé. Selon la Ville, cette modification a pour objectif de consolider les assises juridiques sur lesquelles s’appuie la redevance.

Pour avoir un mandataire chez un commerçant après une entente, on aurait pu procéder à des ententes directement avec chacun des commerçants, ou à une entente collective , précise Mme Poirier.

Par ailleurs, la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) ne sera pas assujettie à la redevance comme le prévoyait la première version du règlement. Selon la mairesse de Percé, le fait qu’une société d'État n'est pas assujettie à la loi municipale a été clarifié.

La mairesse de Percé, Cathy Poirier. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Modifications nécessaires

Cathy Poirier admet que ces modifications étaient nécessaires, considérant le fait qu’un tel règlement est une première. C'est un règlement qui n'existait pas avant , rappelle-t-elle.

Elle tient à rappeler que la Municipalité a toujours indiqué qu’elle était ouverte à améliorer son règlement. C’était dans notre objectif de base. On l’a souvent mentionné. Ce n’est pas un outil qui se veut punitif, dit-elle. On ne veut pas être [dans la] contrainte. On veut vraiment une collaboration pour que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde.

Selon l’élue, la majorité des commerçants appliquent la réglementation telle quelle.

Les utilisateurs ne s'opposent pas à cette redevance. Le principe de base, il est apprécié dans l'ensemble des gens avec qui on en a discuté, affirme-t-elle. Je trouve ça déplorable qu’il y ait eu cette confrontation-là, venant des gens qui vivent de cette industrie-là, parce que c'est vraiment une intention [de les aider].

Les opposants poursuivent leurs démarches

Jonathan Massé, co-porte-parole du Comité citoyens commerçants de Percé, estime que ces modifications sont cosmétiques et ne règlent pas le fondement du problème.

Il s’étonne de l’attitude de la Ville.

Il y a un mois, on s'est présentés 60 commerçants au conseil municipal pour demander des modifications, l’annulation et la possibilité de discuter, rappelle-t-il. La Ville n’est jamais entrée en contact avec nous. On a eu des démarches avec des avocats. Il y a une mise en demeure qui a été envoyée il y a quatre jours. On a donné 48 heures à la Ville pour répondre à nos avocats, chose qu'ils n'ont pas daigné faire.

M. Massé mentionne aussi qu’un groupe formé d’une quarantaine de citoyens a entamé un processus pour présenter une requête en cours supérieure, visant à faire annuler la réglementation proposée par la Ville de Percé.

L’adoption finale de la nouvelle mouture du règlement est prévue pour le 14 juin.

Avec les informations d'Isabelle Larose