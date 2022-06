Apple dévoile sa nouvelle interface OS

Le principal ajout de la nouvelle interface concerne l’écran de verrouillage des téléphones Apple, qui pourra désormais être personnalisé selon les goûts des utilisateurs et utilisatrices. La police et la couleur de l’heure affichée à l’écran pourra être modifiée et il sera possible d’ajouter des widgets qui transmettront de l’information sans avoir à déverrouiller le téléphone.

IOS 16 permettra également de sauvegarder différents écrans de verrouillage selon les besoins. Par exemple, une personne pourra avoir un écran de verrouillage spécifique pour les moments où elle est au travail et facilement changer vers un écran différent une fois sa journée terminée.

Il s’agit d’une extension des fonctionnalités de l’application Focus, introduite en 2021, qui permet d’optimiser les différentes opérations du téléphone selon un contexte particulier comme le travail, la relaxation ou les études. Cette fonctionnalité sera d’ailleurs désormais liée aux messages, aux notifications et aux onglets web.

Une autre mise à jour importante liée à IOS16 concerne la messagerie. Il sera maintenant possible de modifier et effacer des textos. Cette dernière option sera également disponible pour les courriels.

D’autres mises à jour en lien avec la nouvelle interface touchent différentes fonctionnalités et applications comme le portefeuille Apple, avec lequel il sera possible de payer en plusieurs versements, ainsi que l’application GPS, qui permettra de programmer un itinéraire à plusieurs arrêts.

Cette interface sera disponible en version de test dès le mois de juillet, avant d’être lancée officiellement à l’automne, aux côtés des nouvelles interfaces pour Apple Watch (WatchOS9), IPad (IPadOS16), et Mac (MacOS Ventura)

Les MacBook Air et Pro font peau neuve

En plus des nouvelles interfaces, Apple a également dévoilé la prochaine génération de puces de leur série Apple silicon: la M2.

Cette nouvelle puce, qui se veut nettement plus performante que la M1 de 2020, sera intégrée dans le nouveau MacBook Air et le nouveau MacBook Pro de 13 pouces. Le modèle Air, qui sera disponible dès le mois prochain, retient particulièrement l’attention en raison de son format encore plus mince et léger que ses prédécesseurs.

Ces nouvelles versions des ordinateurs phares d’Apple comporteront une meilleure caméra et une meilleure résolution d’image. Cette dernière option permettra aux adeptes dejeux vidéo d’avoir accès à une plus grande variété de titres, qui seront disponible prochainement sur ces ordinateurs.

L’une des nouvelles fonctionnalités de ces ordinateurs permettra de synchroniser ce dernier avec une caméra iPhone lors d’une vidéoconférence, permettant ainsi de combiner le meilleur écran et la meilleure caméra d’Apple selon les dires du géant américain.

La WWDC continuera tout au long de la semaine et d’autres annonces devraient suivre dans les prochaines jours.