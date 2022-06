Le grand retour du Carnaval caribéen de Toronto

Le festival à saveur tropicale prévoit un mois festif à partir du 7 juillet. Le cœur de la programmation aura toutefois lieu du 28 au 31 juillet.

Après deux longues années de fermetures et d'événements annulés en raison de la COVID-19, nous sommes en mesure de réunir la communauté en personne et de profiter du festival , explique Laverne Garcia, présidente du Carnaval caribéen de Toronto, lors d'un événement de présentation des festivités, lundi.

Au menu : spectacles et danses aux rythmes caribéens, dégustation de nourriture et grand défilé costumé. Le carnaval a pour mission de mettre en valeur la culture et l’histoire des Caraïbes.

Les enfants et leurs familles auront aussi droit à des activités musicales et culinaires à Scarborough, ainsi qu’un défilé jeunesse coloré au centre communautaire de Malvern.

« C’est spécial juste le fait que nous puissions l’organiser. » — Une citation de Laverne Garcia, présidente du Carnaval caribéen de Toronto

Nous invitons tout le monde à nous rejoindre sur la route. Nous avons tellement de choses à faire. C'est vraiment un mois de carnaval , ajoute Mme Garcia.

Cleon Wong est l’un des deux porte-parole de l’événement cette année, avec son homologue Celena Seusahai. Il invite tout le monde à prendre part à cette incroyable expérience .

Cleon Wong est l'un des deux porte-parole du festival. Photo : Radio-Canada / Florent Maiorana

Je suis si fier d’être le visage masculin du carnaval. C’est un rêve qui devient réalité , confie-t-il.

Un retour attendu

Lors du lancement de la programmation, à l’Hôtel X de Toronto lundi, l’ambiance était à la fête pour les organisateurs et les participants.

On y proposait un avant goût du festival avec de la musique, de la nourriture et des costumes à l’image de la chaleur caribéenne.

Le défilé du carnaval caribéen de Toronto est l'un des événements touristiques les plus importants à Toronto. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

Difficile de prévoir l’achalandage, mais les organisateurs sont optimistes pour ce 55e anniversaire. Je pense que ça va être génial, ça va être énorme , selon Laverne Garcia, présidente du Carnaval caribéen de Toronto.

Elle s’attend même à ce que le taux de participation soit plus élevé qu’en 2019. Je m'attends à ce que les gens viennent et veuillent se joindre à notre défilé, car c'est l'un des plus grands et des meilleurs [en Amérique du Nord]. Nous sommes impatients.

Le grand défilé, qui est l’emblème du Carnaval caribéen de Toronto, aura lieu le 30 juillet.