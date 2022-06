Le campus unifié de l’UQO en voie de se concrétiser

La ministre a confirmé que le montage financier pour rapatrier les activités d’enseignement et de recherche de l’université sur un même site — le campus du pavillon Alexandre-Taché — est complété. Ceci, dit-elle, a été rendu possible grâce à de nouvelles sommes issues du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032.

La ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Rail

Le projet d’unification est un projet de longue haleine qui est dans les cartons depuis une quinzaine d’années. Il prévoit l'ajout de deux ailes à l'édifice du pavillon Alexandre-Taché et l'agrandissement de la bibliothèque. Les travaux pourraient être menés à terme d'ici 2028, a avancé Mme McCann.

Initialement, le gouvernement avait réservé 60,5 millions de dollars pour que le projet d’unification voit le jour, mais l'augmentation des coûts de construction a fait grimper la facture et, jusqu’à tout récemment, la ministre refusait de dire si son gouvernement allait payer la différence.

La ministre affirme que les nouvelles sommes permettront au projet de suivre son cours. Elle soutient que le dossier d'opportunité peut être complété et soumis au gouvernement pour approbation.

Je suis toujours contente de venir faire de belles annonces dans les régions comme ça, parce que je sais que ça fait une différence , a lancé tout sourire la ministre McCann à l'assemblée, composée pour cette occasion de presque tout le gratin politique en Outaouais.

« C’est un projet fort attendu qui n’a pas été oublié par notre gouvernement. Pour nous, la région de l’Outaouais est bien importante à bien des égards. » — Une citation de Danielle McCann, ministre de l’Enseignement supérieur

La ministre a précisé que le projet d’agrandissement et de réunification du campus de l’ UQO permettra d'accueillir plus de 6000 étudiants et créer par la même occasion une vie étudiante encore plus dynamique sur le campus.

Ça va mousser la vitalité de la ville — je pense que c’est ce qui se passe quand on a un quartier universitaire aussi dynamique — et de la région, en plus d’augmenter l’attractivité de l’ UQO , a-t-elle affirmé.

La rectrice de l'UQO, Murielle Laberge (archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

La rectrice de l’ UQO , Murielle Laberge, était très émotive lorsqu’elle s’est présentée au micro pour remercier la ministre. C’est une magnifique journée pour l’enseignement supérieur , a-t-elle déclaré. Nous avons enfin l'assurance que ce projet structurant va enfin se concrétiser.

La consolidation du campus unifié à Gatineau n’est pas seulement un projet de brique et de mortier, a-t-elle rappelé. C’est un projet stratégique et de développement sur lequel travaille l’équipe universitaire depuis 25 ans.

Un nouveau programme de droit civil

La ministre Danielle McCann a aussi profité de son passage en Outaouais pour annoncer la création d’un tout nouveau programme de baccalauréat en droit civil à l’ UQO . Le programme sera offert dès l’automne 2023.

Pour le ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, la portée symbolique de cette annonce n’est pas à prendre à la légère.

Le ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, Mathieu Lacombe (archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Louiseize

Il y a une université qui est très bien de l’autre côté de la rivière [l’Université d’Ottawa], mais dans son programme de droit, c’est assez particulier : vous avez des professeurs québécois, qui enseignent le droit québécois à des Québécois en sol ontarien , a-t-il souligné avec ironie. Moi, je pense que c’était notre meilleur argument [de vente]. On est capable de faire les choses chez nous!

Le ministre a rappelé que la création de ce nouveau baccalauréat est une question de fierté et d’autonomie , sans compter qu’il sera offert selon le barème des frais de scolarité du Québec , a tenu à préciser la rectrice de l’ UQO , Murielle Laberge.

Trois nouveaux programmes au Cégep de l’Outaouais

Finalement, la ministre McCann va quitter l’Outaouais en ayant aussi promis l’implantation de trois nouveaux programmes d’études au Cégep de l'Outaouais : les Techniques de travail social, la Technologie de radiodiagnostic et les Techniques de gestion et d'intervention en loisir.

Le Cégep offrira certains de ces programmes à partir de janvier 2023. Les nouvelles formations devraient permettre d'accueillir 210 étudiants.

Deux de ces nouvelles formations avaient fait l’objet d’une demande officielle de la part du Cégep, au mois de mars. Même s’il n’a pas obtenu tout ce qu'il avait demandé, le directeur général du Cégep de l’Outaouais, Steve Brabant, était visiblement ravi par les annonces faites par la ministre lundi.

L’annonce [...] est vraiment un premier pas en avant pour combler le déficit important en infrastructures et en programmation collégiale qui, depuis des années, désavantage l’Outaouais, mais aussi, son seul cégep francophone , a-t-il déclaré.

L’annonce vient répondre à une crise sérieuse. Le feu brûle en imagerie médicale depuis des années et, aujourd’hui, c’est une cinquantaine de technologues qui manquent pour produire les diagnostics nécessaires dont les médecins ont besoin et les délais continuent à monter en flèche.

Steve Brabant, nouveau directeur général du Cégep de l'Outaouais Photo : Gracieuseté/Cégep de l'Outaouais

C’est [aussi] plus de main-d’œuvre pour nos organismes, nos municipalités qui œuvrent dans le monde du sport, du loisir et de la culture , a-t-il ajouté.

« Plus d’étudiants vont rester en Outaouais pour se former travailler, pour vivre dans leur région, et pour contribuer au développement de la vitalité de leur région. » — Une citation de Steve Brabant, directeur général, Cégep de l'Outaouais

L'implantation de ces nouveaux programmes est assortie d'un soutien financier de près de trois millions de dollars. Ces sommes d’argent doivent permettre aux responsables du Cégep de créer l'espace nécessaire aux campus Gabrielle-Roy et Félix-Leclerc pour accueillir ces nouveaux programmes.

Avec les informations de Nathalie Tremblay