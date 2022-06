Deux trous d’un coup en une même ronde de golf

Représentante du Canada aux Jeux olympiques de Lillehammer, en 1994, l’ex-sauteuse acrobatique a ainsi réussi un autre exploit dont bien peu de gens à travers le monde peuvent se vanter. Aux États-Unis, le registre national des trous d’un coup estime que pour un golfeur moyen, les chances de réussir deux as dans la même ronde sont de 67 millions contre un.

Je pense que c'était un coup de chance. On m’a parlé des statistiques après et les gens me disaient d’aller m’acheter un billet de loterie , relate celle qui a réalisé son exploit sur le terrain du club de golf de Cap-Rouge, dont elle est championne en titre.

Le premier trou d’un coup de sa ronde est survenu au trou numéro 7, un par 3 où, incroyablement, elle avait déjà réussi un as un an auparavant. Je l’ai bien vu entrer dans le trou. C’était un bon coup , relate Caroline Olivier.

Mais en s’élançant du tertre de départ du trou numéro 17, un peu plus tard dans la journée, elle ne pensait jamais reproduire la chose. Honnêtement, ce n'était pas un si beau coup, mais la balle est tombée sur le vert et roulait vers le trou. Je suis petite et le vert est un peu surélevé, donc je ne l'ai pas vu tomber. Mon partenaire de jeu en arrière m’a dit qu’elle était dans le trou et il s’est mis à courir pour aller vérifier. C’était lui qui était le plus énervé , relate la physiothérapeute de 50 ans.

Trois trous d'un coup en un an

S’agit-il d’un de ses plus grands exploits sportifs? C’est une question piège, mais non , répond-elle en riant. Ma première victoire en Coupe du Monde en ski acrobatique reste dans mes souvenirs sportifs les plus précieux. Mon entrée aux Jeux olympiques aussi.

Surtout que malgré ses deux as, Caroline Olivier n’a pas été en mesure de s’approcher de son record personnel sur 18 trous, une carte de 73. Pour dire la vérité, je suis un peu déçu. J’ai joué 77. Après mon premier trou d’un coup, j’ai fait deux double bogeys de suite , lance-t-elle au risque de faire des jaloux.

N’empêche, l’ex-athlète de haut niveau a pris bien soin de célébrer son exploit. Le tout après avoir convaincu son conjoint, qui avait pris le départ avec un autre quatuor, de la véracité de son récit. Il a 38-39 ans de golf dans le corps et il n’a jamais réussi de trou d’un coup. Moi, ça m'en fait trois en un an , lance-t-elle, sourire en coin.

Quand je lui ai dit que j’en avais fait deux, dimanche, il ne me croyait pas. Ses amis non plus. Les gens étaient incrédules. Après ça, on a ouvert le champagne.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin