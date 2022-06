Un nouveau lieu culturel et artistique pourrait voir le jour à Matane

L'événement PHOS, l'École de Ballet-Jazz, l'École de musique ainsi que le regroupement d'artistes Esapce F souhaitent pallier le manque d'espaces de diffusion en se portant, éventuellement, acquéreurs de ce bâtiment industriel.

« Il y a un besoin à combler en termes de permanence des lieux qui sont occupés par des organismes artistiques et par des organismes culturels. » — Une citation de Gilles Arteau, président et commissaire de l'événement PHOS

Gilles Arteau a hâte de voir le bâtiment rénové (archives). Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

Dans l’état actuel des choses, si on parle de l’école de musique et l’école de danse, les locaux que ces deux écoles utilisent sont loués avec des baux à court terme. Ça veut dire qu’ils sont dans l’incertitude par rapport à leur avenir. Est-ce que ces locaux-là vont être encore disponibles? Si oui, à quel prix? Pour Espace F et PHOS, les problèmes sont différents, mais pas moins importants , explique le commissaire de l'événement PHOS, Gilles Arteau.

Pour une deuxième année, des œuvres sont exposées, dans le cadre de l'événement PHOS, à l'intérieur et à l'extérieur de l'ancienne boulangerie.

Les œuvres de plusieurs artistes y sont présentées. Photo : Radio-Canada / Alice Proulx

Selon la directrice de PHOS, Julie Bérubé, les organismes artistiques et culturels de Matane réfléchissent à un projet semblable depuis un bon moment déjà.

« On parle de ça depuis plusieurs années. C’est très stimulant. » — Une citation de Julie Bérubé, directrice de PHOS

Elle ajoute que l'ancienne usine Canadelle, qui est toujours à vendre, était également dans la mire des organismes.

La seconde phase du projet amorcée

La seconde phase du projet, qui consiste à réaliser une étude de viabilité par un bureau de comptables, est en cours.

À cette étape, la structure de gestion sera établie ainsi que le plan d'affaires afin de commencer la troisième phase, soit celle de la recherche de financement.

On a fait une promesse d’achat qui est bonne jusqu’en octobre. Donc, à partir du mois d’octobre, si l’étude de s’avère positive, on pense qu’au mois de novembre ou décembre, on serait rendu à la phase trois , soulève Julie Bérubé.

Elle indique le projet est, jusqu'à maintenant, évalué à quatre ou cinq millions de dollars.

Julie Bérubé espère que le projet se concrétisera davantage. Photo : Radio-Canada / Alice Proulx

Elle rappelle qu'une étude de préfaisabilité a également été effectuée en 2020, lors de la première phase du projet.

L’ingénieur est passé, on a fait l’étude afin de voir si la superficie correspond à ce dont les organismes ont besoin. […] Tous les besoins ont été étudiés , explique Julie Bérubé.

Les besoins des organismes : PHOS et Espace F : Une boîte noire de 300 places avec une grille d'accrochage

Trois salles d'expositions Écoles de danse et de musique : Des salles de répétitions

Mme Bérubé estime que la bâtisse de l'ancienne boulangerie nécessite plusieurs rénovations. En plus, un dégât d'eau a eu lieu dans un des locaux ce printemps.

« Une grande partie de la boulangerie sera à refaire. » — Une citation de Julie Bérubé, directrice de PHOS

Dans notre étude, on s’est rendu compte que la boulangerie est dans un piètre état, donc on n'aura pas le choix de démolir certaines parties et d’en reconstruire de nouvelles , mentionne-t-elle.

La directrice de PHOS soutient que l'architecte qui travaille sur les plans du projet immobilier collectif est celui qui a réalisé ceux du Complexe culturel Joseph-Rouleau.

Il y aura ainsi une certaine uniformité visuelle, selon Mme Bérubé.

Modification du zonage du bâtiment

Pour que ce projet se concrétise, une modification de zonage doit d'abord être effectuée.

Le conseil municipal de Matane a récemment adopté un règlement pour modifier le zonage de type industriel de cette bâtisse en zonage commercial et de services.

Si le processus se déroule comme prévu, la modification finale de zonage pourrait être adoptée d'ici le 18 juillet , lance le maire de Matane, Eddy Métivier.

Le maire de Matane, Eddy Métivier, soutient qu'il reste encore plusieurs étapes avant que la modification soit faite (archives). Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Elle sera, par la suite, acheminée à la MRC de La Matanie pour l'approbation définitive.

L'équipe de PHOS avait présenté son projet à la Ville en avril dernier.

Selon Julie Bérubé, les élus semblaient très ouverts à ce que l'initiative aille de l'avant.

Un projet porteur pour le centre-ville

Aux yeux de PHOS, ce projet pourrait apporter un vent de fraîcheur au centre-ville de Matane.

« Ce qu’on pense que ça pourrait apporter, c’est une revitalisation du centre-ville et de la rue D’Amours. » — Une citation de Julie Bérubé, directrice de PHOS

On pense que la vie pourrait revenir dans le coin , affirme-t-elle.

La ville de Matane ne compte pas beaucoup de lieux de diffusion culturelle (archives). Photo : Radio-Canada / Alice Proulx

De son côté, le maire estime que ce projet pourrait également rendre la ville plus attrayante.

« Ce projet pourrait être un atout pour la ville de Matane. » — Une citation de Eddy Métivier, maire de Matane

Ce projet-là peut être vraiment intéressant pour dynamiser notre centre-ville et le rendre plus attractif pour nos citoyens , conclut Eddy Métivier.

Il ajoute que ce projet pourrait, par le fait même, s'inscrire dans la vision de développement urbain de la Ville.