Des Valdoriens en route pour le Championnat du monde de sauvetage sportif

Ces athlètes ont obtenu leur billet pour l’Italie ce week-end en remportant plusieurs épreuves lors du Championnat canadien, qui se tenait à Fort McMurray, en Alberta. Ils ont atteint leurs objectifs même si les conditions de sauvetage de la compétition étaient bien différentes de celles pratiquées durant les entraînements.

On a eu très peu de compétitions au Québec cette année, alors je ne savais pas trop ce que les athlètes allaient offrir comme performance. Aussi, c’était leur première fois dans une piscine de 50 mètres alors qu’on s'entraîne en 25 mètres. Donc, c’était aussi une adaptation, indique l'entraîneur-chef du club Dam’eauclès, Caroline Arcand. On avait fixé quelques objectifs et ils les ont bien atteints, même qu’ils les ont dépassés.

James et Kevin Williamson rejoignent ainsi leur coéquipier Marc-Antoine Bernier, déjà qualifié au sein de l'équipe nationale, pour participer au championnat mondial de sauvetage sportif. James Williamson a d’ailleurs terminé deuxième au classement cumulatif du championnat canadien. J’étais vraiment content quand j’ai su que [ma deuxième position] était officielle , raconte James Williamson.

Les athlètes seront très occupés cet été en vue de leur préparation pour les championnats mondiaux. « On va vraiment augmenter le volume d'entraînement. On parle d’un minimum d’un entraînement par jour, la moitié en plage et l’autre moitié en piscine, parce que les athlètes ne savent pas à l'avance quelle épreuve ils auront à faire », explique Caroline Arcand.

Toujours selon l’entraîneur-chef, l’objectif pour les athlètes sera d'aller chercher le maximum d’expérience, de nouvelles techniques et d’échanger avec des athlètes d'autres pays pour revenir dans la région et appliquer les connaissances acquises au sein du club.

Avec les informations d'Athéna Couture