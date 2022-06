Les T.N.-O. dévoilent un plan pour répondre à la pénurie de personnel de santé

Le nouveau plan du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest en matière de ressources humaines a pour but de réduire la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la santé, améliorer la rétention de personnel, et accroître la représentation des autochtones dans l'ensemble du système de santé.

L'été dernier, le manque de personnel dans l'ensemble de notre système de santé est devenu si grave que nous avons dû réduire les prestations des services , explique Julie Green, la ministre de la Santé et des Services sociaux. Pour elle, la situation s'est encore aggravée avec la pandémie de COVID-19. Le recrutement et la rétention sont devenus beaucoup plus difficiles.

Selon, Tim Van Overliw, le directeur de l’Administration des services de santé et des services sociaux des Territoires du Nord-Ouest (ASTNO), la pénurie est nationale, mais les Territoires du Nord-Ouest sont l'une des régions du pays les plus durement touchées.

L'un des principaux défis que nous aurons à relever au cours des prochaines années sera d’attirer des talents aux Territoires du Nord-Ouest, ainsi qu'attirer des talents issus des Territoires du Nord-Ouest pour qu'ils travaillent dans le domaine de la santé et des services sociaux , dit-il.

Le plan vise à transformer le système de santé et de services sociaux du territoire pour qu’il valorise l’apprentissage grâce à des initiatives de développement professionnel, de soutien scolaire, d'apprentissage en ligne et de mentorat.

L'ASTNO entend aussi mener des enquêtes à l'embauche et au départ du personnel pour mieux comprendre leur parcours et les raisons de leur démission; améliorer les systèmes de soutien, la sécurité et le bien-être des employés, ainsi que préparer des campagnes de marketing ciblées pour attirer les nouveaux diplômés et les médecins.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux entend atteindre les objectifs fixés dans le cadre de son plan d'ici 2024.

Avec les informations de Celeste Decaire