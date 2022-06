Des drapeaux de la fierté arrachés de façades de maisons; deux arrestations

Plusieurs drapeaux de la fierté gaie ont été arrachés de poteaux électriques ou de jardins de maisons à Norwich, en Ontario, récemment. Deux personnes ont été arrêtées et font face à des accusations.

Cela se produit chaque année, et cela se produit dans toute la ville , a déclaré Jeff Ducharme, un résident de Norwich à qui on a volé le drapeau qui flottait devant sa maison. [Les drapeaux] sont soit volés, soit endommagés. Ce n'est pas la première fois, et ce n'est pas isolé. Il ne s'agit pas de simple vandalisme. C'est une tactique d'intimidation.

Selon la police, entre le 20 et le 24 mai, plusieurs drapeaux de la fierté ont été volés ou vandalisés sur la rue Stover.

Un adolescent de 16 ans du canton de Norwich, qui ne peut être nommé en raison de son âge, a été arrêté. Il fait face à deux chefs d'accusation de vol de moins de 5000 $.

Puis, mercredi, la Police provinciale de l'Ontario (PPO) a annoncé des accusations de vol de moins de 5000 $ contre Jacob Dey, 47 ans, de Tillsonburg.

De plus, le vol et le vandalisme des drapeaux est à l'ordre du jour d'une réunion de la Zone d'amélioration des affaires locale mardi.

Vidéos et photos en preuve

Le 21 mai, la PPO a diffusé des images de caméras de sécurité montrant une camionnette GMC Sierra blanche, un tracteur rouge et trois suspects hommes vêtus d'un équipement de sécurité orange dans le cadre de l'enquête. Les policiers ont aussi affirmé que l’enquête se poursuivait.

Les policiers ont publié cette image en lien avec l'enquête. Photo : offerte par la PPO

M. Ducharme a déclaré qu'un drapeau de la fierté a été volé sur le porche de sa maison à Norwich. Il a partagé une image capturée par la caméra de sécurité de sa maison, qui semble montrer un jeune homme en train d’arracher le drapeau.

M. Ducharme affirme avoir installé cette caméra de sécurité parce que de telles situations se sont produites lors des années précédentes.

Ce n’est pas le vol d'un drapeau à 5 dollars [qui m’irrite], c’est le message qui se cache derrière , a-t-il déclaré. [Le vol sème] des sentiments d'intimidation et de peur et personne ne devrait avoir à se sentir comme ça parce qu'un autre groupe n'est pas d'accord avec lui.

La communauté des affaires réagit

La Zone d’amélioration des affaires de Norwich a publié un message sur Facebook exprimant sa déception quant au vandalisme.

Nous avons constaté que la majorité des résidents de Norwich soutiennent la présence des drapeaux ainsi que nos efforts et notre engagement à mettre en valeur la communauté d'affaires de Norwich , indique le communiqué. Nous n'avons reçu que quelques messages négatifs, et très peu d'entre eux de la part de résidents qui vivent réellement dans notre communauté.

Le communiqué indique également qu'ils ont reçu de nombreux dons pour remplacer les drapeaux vandalisés sur la rue Stover.

Une communauté qui ne soutient pas tous ses membres n'est pas perçue comme sûre pour tous , ajoute le communiqué.

Tami Murray, de l'association Oxford County Pride, a déclaré que la communauté soutenait massivement le déploiement du drapeau de la fierté.

Plus nous grandissons, plus ils sont petits , a-t-elle déclaré. C'est un très petit groupe de gens [qui s’oppose à la présence du drapeau de la fierté].

Lors de la réunion de mardi de la Zone d’amélioration des affaires, on s'attend à ce qu'un chèque de 900 $ soit présenté à Pride Oxford pour le remplacement des drapeaux.

Contacté par CBC, M. Dey a refusé de commenter les accusations portées contre lui.