Élan de solidarité pour une fillette de trois ans atteinte d’une maladie rare

La petite Savannah portera le fardeau de l'anémie de Fanconi toute sa vie. Le diagnostic des médecins est sans appel. Mais au-delà de sa souffrance, elle a la chance de vivre sa maladie aux côtés de gens bienveillants, qui décident de l'accompagner et la supporter. Des proches de la fillette ont transformé la cour arrière de sa résidence en une oasis de fraîcheur pour qu'elle soit adaptée à sa nouvelle réalité.

À trois ans, Savannah mène un combat intense contre un cancer agressif touchant ses reins ainsi que sa moelle osseuse. La petite fille doit rester à la maison pour être sous traitements. Sauf que la cour arrière n'est pas adaptée. Des proches s'en sont rendu compte, ils ont entrepris des démarches pour aménager l'espace, de manière à la rendre plus accessible et plus sécuritaire pour Savannah.

Avec son poteau de gavage, c'était plus compliqué, il y avait beaucoup d'escaliers , déplore la mère. Elle est convaincue que les nouvelles installations conviennent mieux à sa petite fille.

« Maintenant, c'est vraiment à aire ouverte, avec peu de marches, ça facilite beaucoup plus la vie de Savannah à l'extérieur. » — Une citation de Andréa Morissette, mère de Savannah

Des proches d'une fillette de trois ans atteinte d'une maladie rare ont aménagé la cour arrière de sa résidence pour qu'elle soit adaptée à sa nouvelle réalité Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Une surprise pour Savannah

Aménager la cour arrière de la résidence était une surprise réservée à la fillette. La mère elle-même dit avoir été surprise de l'ampleur des travaux réalisés.

C'est beaucoup d'émotion pour moi, je ne m'attendais pas à un tel résultat , dit Andréa Morissette qui admet que les installations récentes sont supérieures à ses attentes.

« C'est plus haut que ce à quoi on s'attendait » — Une citation de Andréa Morissette, mère de Savannah.

Ce sont les membres de la famille, des amis ainsi que des organismes qui ont contribué à l'aménagement de la cour, précise la mère de la fillette. Une mobilisation exceptionnelle , avance-t-elle et qui la touche énormément.

Madame Morissette précise par ailleurs que l'actuelle cour est plus sécuritaire pour sa fille, et que grâce à cela, Savannah va pouvoir passer un été exceptionnel.

La fillette affirme elle-même que les installations lui plaisent beaucoup. Elle a accès facilement à ses jouets. La cour extérieure aménagée renferme des équipements spécialisés, un petit balcon pour permettre à la fillette d'être à l'abri du soleil. Sa peau étant sensible aux rayons, en raison de sa chimiothérapie, Madame Morissette croit que c'est une idée fabuleuse d'avoir amélioré le confort extérieur de la maison. Une façon dit-elle de rendre l'espace plus agréable pour le bien-être de Savannah.

Des suivis réguliers

Présentement, il reste un rein à la petite Savannah, confie la mère. Elle va être suivie régulièrement pour s'assurer que son rein continue de fonctionner convenablement . Sa moelle osseuse étant aussi atteinte, la petite fille aura besoin de beaucoup d'attention, conclut la maman.

Avec les informations de Coralie Laplante