Un homme inanimé retrouvé dans le ruisseau Dallaire

Il a été transporté vers un centre hospitalier.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), tout porte à croire qu'il s'agit de l'homme dans la trentaine qui manque à l'appel depuis samedi à Baie-Comeau.

Une chaloupe qui transportait cinq personnes a chaviré samedi après-midi sur le ruisseau Dallaire.

Selon les informations de la SQ , quatre autres personnes à bord, dont deux enfants, ont pu être extirpées des eaux et ont été transportées vers un centre hospitalier de la région samedi après-midi.

Des policiers sillonnaient les environs depuis pour retrouver le cinquième passager disparu dans l'accident.