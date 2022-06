Une Manitobaine en attente de chirurgie bloquée par sa demande de passeport

Ayant envoyé sa demande le 31 mars, Bernice Daudet aurait dû recevoir son passeport avant le 2 mai, selon les informations qu’on lui a communiquées. Pourtant, elle n’a toujours rien reçu au début du mois de juin.

« J’aurais voulu faire une demande de passeport express, mais on me demande une lettre du chirurgien pour preuve. Cependant, le chirurgien a besoin de mon passeport pour programmer la chirurgie et me fournir la lettre. » — Une citation de Bernice Daudet

Bernice Daudet se trouve incapable de faire le suivi de dossier en ligne ou de communiquer avec les agents via un formulaire, puisqu’ils lui demandent un numéro de dossier qu’elle ne possède pas.

« Sans chirurgie spinale, je vais me retrouver en fauteuil roulant et peut-être mourir. Je ne sais plus quoi faire. » — Une citation de Bernice Daudet

Bernice Daudet a tenté de contacter le bureau de son député, Dan Vandal.

Contacté par Radio-Canada, un porte-parole de Dan Vandal a expliqué que les bureaux des députés peuvent aider les citoyens de leur circonscription à faire leur demande, mais qu'ils n'ont pas la possibilité d'obtenir des informations ou de faire avancer un dossier soumis à Passeport Canada.

Le bureau a cependant ajouté que plusieurs personnes se sont tournées vers Dan Vandal pour tenter d'obtenir de l’aide dans l’attente de leurs passeports.

Je suis extrêmement en colère

La vie de Mme Daudet est de plus en plus compliquée. Elle ne peut plus écrire à l’ordinateur en raison de douleurs de l’épaule qui s'étendent jusqu’à la main. Elle ne peut plus se déplacer facilement, et ne peut pas travailler.

Je touche seulement 400 dollars par mois de mon régime de pension, je n’ai même pas assez pour payer mon loyer, explique-t-elle. J’ai payé 160 dollars pour mon passeport. Je ne peux pas faire plus, et si je ne le reçois pas j'aurais tout perdu.

« Je suis extrêmement en colère, et je suis sûre que je ne suis pas la seule dans cette situation. » — Une citation de Bernice Daudet

Radio-Canada a contacté Service Canada pour obtenir plus de renseignements concernant le nombre de personnes dans la même situation que Mme Daudet.

Sans offrir de réponse à ce propos, l'agence fédérale a pris contact avec la Manitobaine pour l'informer que son passeport lui sera envoyé dans les plus brefs délais.

Bernice Daudet avait déjà annulé son opération à Fargo, pensant que son document de voyage n'arriverait pas à temps.