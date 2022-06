Le départ soudain de Manon Levesque attriste au Nouveau-Brunswick

Elle et sa mère, Claudette Landry, ont perdu la vie dans un accident de la route samedi, alors qu’elles revenaient de Caraquet.

Manon Levesque était une grande défenseure des patients atteints de cancer au Nouveau-Brunswick. Alors qu'elle menait elle-même un combat contre la maladie – ayant reçu un diagnostic de liposarcome en 2017 — elle travaillait aussi pour donner une voix aux patients.

Malgré cette rude épreuve, Manon Levesque a travaillé à démystifier la vie au quotidien avec cette maladie.

Elle a réalisé, en avril, une série de reportages à l’émission L'Heure de pointe, sur les ondes de Radio-Canada Acadie, où elle raconte son histoire et celle d’autres hommes et femmes qui ont reçu un diagnostic de cancer.

Manon pouvait me demander n’importe quoi, je savais que ça allait être bon, et bien fait. Je n’avais pas besoin de rien savoir de plus, j’avais une grande confiance en cette femme-là, en son intelligence , relate Carole Chouinard, la directrice de la Société du Monument-Lefebvre, qui a aussi souffert d'un cancer et qui a participé aux reportages de son amie.

Le producteur André Roy se souvient qu'elle l'ait approché pour lui parler de son idée. Je savais qu'elle avait une idée en or entre les mains , raconte-t-il.

« Je suis tellement content qu’elle ait été en mesure de commencer ce projet. Mais je trouve ça également dommage qu’elle ne puisse pas avoir la chance d’aller jusqu’au bout de son rêve. » — Une citation de André Roy, producteur, auteur et président des Productions l'Entrepôt

Manon Lévesque avait d’ailleurs commencé un projet d’écriture avec la photographe et portraitiste Rachelle Richard-Léger. Elle avait une volonté d’aller à la rencontre des gens et de mettre de l’avant leur vie unique et leurs exploits.

De ce que je sais de Manon, et de mon amitié avec Manon, je pense que son désir serait que ça continue.

La communauté artistique endeuillée

Au fil des années, Manon Levesque a également œuvré dans le monde culturel en Acadie.

Elle s'est impliquée pendant de nombreuses années dans les milieux médiatique et culturel.

Elle a porté plusieurs chapeaux au cours de sa carrière, travaillant tantôt comme chroniqueuse culturelle à l’émission matinale 2 Bon’heures sur la chaîne Rogers, tantôt comme agente d’artistes aux Productions l’Entrepôt.

Le producteur André Roy, qui a longtemps travaillé à ses côtés, se rappelle à quel point tout le monde l'aimait.

« Lorsqu’elle prenait un appel pour vendre un show, je n’arrivais pas à deviner ce que la personne disait à l’autre bout du téléphone, mais je savais que si j’entendais son rire contagieux, que l’affaire était dans le sac… et elle me le confirmait toujours en raccrochant. » — Une citation de André Roy, producteur, auteur et président des Productions l'Entrepôt

Sa passion pour le métier ainsi que sa bonne humeur ont marqué les personnes qui l'ont connue. C’est le cas de Carol Doucet, directrice et propriétaire de la compagnie de gestion artistique, Le Grenier musique.

Elle a beaucoup travaillé au développement d’artistes. Elle a beaucoup apporté au milieu culturel, parce qu’on est tellement peu à faire ce métier , reconnaît-elle.

Dans les dernières années, elle a surtout été frappée par sa détermination. C’était impressionnant de la voir se battre avec la maladie qu’elle avait en gardant le sourire, souligne Carol Doucet.

Manon Levesque était la conjointe du journaliste sportif de Radio-Canada Acadie, François Le Blanc, et mère de trois enfants.