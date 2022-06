Québec présente son plan d’aménagement du territoire, mais reste vague sur les détails

C'est ainsi que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, Andrée Laforest, a qualifié le dévoilement de la toute première politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Elle était de passage à Saguenay en compagnie de la ministre de la Culture, Nathalie Roy, pour présenter les détails de ce document, très attendu par les acteurs chargés de développer la province.

Baptisée Mieux habiter et bâtir notre territoire , la politique présente la vision stratégique de Québec en ce qui concerne le développement urbain pour les 20 prochaines années. Au cœur des préoccupations : la densification, la lutte contre les changements climatiques et le vieillissement de la population.

« On peut mieux construire. Il ne faut pas se le cacher. Quand on construit un peu n'importe où, ça coûte une fortune en aménagement municipal. » — Une citation de Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec

Mais le gouvernement s'est fait avare de détails sur les moyens à prendre pour réaliser ses ambitions, du moins pour l'instant. Si les ministres de l'Habitation et de la Culture ont présenté lundi une vision qui découle d'une prise de conscience , le plan de mise en œuvre qui donnera des outils aux municipalités , lui, ne sera présenté qu'après les élections générales de l'automne prochain.

Et il faudra attendre jusqu'en 2023 pour connaître les actions concrètes que Québec entend mettre en place, et les enveloppes budgétaires qui y seront consacrées.

En attente de mesures concrètes

S'il tient à saluer le dévoilement de cette politique nationale sur l'aménagement, l'Ordre des urbanistes du Québec ( OUQ ), par la voix de son président Sylvain Gariépy, déplore que le document dévoilé aujourd’hui contient peu d’engagements concrets, aucun budget, ni même une feuille de route détaillée .

« Il est donc difficile d’affirmer que cette annonce représente le changement de paradigme tant espéré et dont le Québec a besoin. Les attentes restent élevées envers le plan d’action promis. Le gouvernement a établi les grands principes; il doit maintenant définir les moyens de mise en œuvre. » — Une citation de Sylvain Gariépy, président de l'Ordre des urbanistes du Québec

Même son de cloche du côté de l'organisation Vivre en Ville, qui dit considérer adéquate la stratégie présentée par Québec, mais estime que le gouvernement a désormais une obligation de résultats pour freiner l'étalement urbain et combattre les changements climatiques.

Aux journalistes présents à l'annonce, la ministre Laforest s'est défendue de faire du surplace dans le dossier. Selon elle, la politique est une première étape qui répond au besoin d'avoir une meilleure planification du territoire et une meilleure concertation avec les acteurs du milieu.

Ce qu'on ne voulait pas, c'est faire du mur-à-mur, a dit Andrée Laforest. Toutes les régions n'ont pas les mêmes besoins. Le consensus entre toutes les régions est important.

La densification au cœur de la stratégie

Le document de 33 pages présenté par Québec accorde une grande importance à l'enjeu de la densification du territoire et à la lutte contre l'étalement urbain.

De manière à encadrer la croissance urbaine, il faut accroître la densité d'occupation du sol et promouvoir des formes compactes d’aménagement à proximité des infrastructures et des réseaux publics à l’échelle des milieux tant ruraux qu’urbains, c’est-à-dire en tenant compte de leurs caractéristiques , peut-on y lire.

En mai dernier, le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, avait pourtant suscité un tollé lorsqu'il avait qualifié de mode les projets de densification urbaine, pourtant recommandés par un avis scientifique sur les changements climatiques commandé par son gouvernement.

Je suis qui, moi, pour dire à une jeune famille : "Vu que la mode est à la densification, tu vas aller vivre dans une tour de douze étages"? , avait-il dit alors, une affirmation qui lui avait attiré les foudres de nombreux élus municipaux.

Le gouvernement Legault n'a pas non plus précisé si cette nouvelle politique sur l'aménagement du territoire aura un impact sur le projet de troisième lien entre Québec et Lévis. Le projet de tunnel bitube, dont les travaux préparatoires doivent débuter cet automne, est dénoncé par plusieurs experts comme étant un vecteur de l'étalement urbain.