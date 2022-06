Il s’agit d’un rafraîchissement de l’ancien logo de l’équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Désormais, un S gris est en premier plan, devant le bleuet et la couronne qui sont en arrière-plan. Le S représente le Saguenay, le contour gris étant les parois du fjord.

Le gris était déjà employé comme couleur d’un 3e chandail.

Le nom de l’équipe n’est plus inclus dans le logo. Chicoutimi et Saguenay-Lac-Saint-Jean s’y trouvaient également.

La présentation de la nouvelle identité visuelle s’est faite via une vidéo diffusée sur Facebook. Il n'y aura qu'une seule modification sur le chandail. Les lignes verticales à l’avant et à l’arrière sont désormais grises, couleur de l’aluminium.

Le processus pour concevoir un nouveau logo s'est amorcé en 2019.

Il était important pour les gestionnaires de l’équipe et du conseil d’administration de faire évoluer notre identité et marque de commerce. Nous sommes très fiers du résultat après un processus rigoureux où rien n’a été laissé au hasard. Fier de notre passé, le nouveau logo représente maintenant un regard vers l’avenir et il est temps d’écrire un nouveau chapitre , a fait savoir par communiqué le président des Saguenéens, Richard Létourneau.

Le chandail pourra ainsi être porté par les joueurs qui seront sélectionnés par Chicoutimi lors du repêchage qui aura lieu les 4 et 5 juillet.

Les produits dérivés sont déjà en vente à la boutique des Saguenéens au centre Georges-Vézina.