Un premier candidat à la mairie de la Communauté régionale de Campbellton

Les élections découlant de la réforme municipale au Nouveau-Brunswick n’auront lieu que dans six mois. Mais qu’à cela se tienne, certains candidats font déjà connaître leurs intentions.

L’actuel maire du village d'Atholville, Jean-Guy Levesque, annonce qu’il briguera la mairie de la nouvelle Communauté régionale de Campbellton, dans le Restigouche.

Il a choisi de prendre les devants pour tenter de se faire connaître de tous.

« Je veux rencontrer les gens, je veux qu’ils me connaissent, je veux qu’on se parle, je veux qu’ils comprennent ma vision des choses, je veux qu’ils comprennent aussi ce que j’ai à offrir comme leadership, comme personne, comme expérience. » — Une citation de Jean-Guy Levesque, candidat à la mairie de la Communauté régionale de Campbellton

En officialisant ses intentions de devenir maire de Campbellton lundi à Athollville, Jean-Guy Levesque devient l’un des premiers à briser la glace dans la liste de candidats à la mairie des nouvelles municipalités issues de la réforme de la gouvernance locale.

Un impact politique différent selon l’endroit

Selon Élection Nouveau-Brunswick, le début des mises en candidature pour les élections municipales à travers les 77 nouveaux regroupements municipaux est fixé au 8 octobre. Les intéressés à un poste de maire ou de conseiller ont jusqu’au 28 octobre pour officialiser leurs intentions.

Toutes les municipalités ne sont pas affectées de la même manière par la réforme , soutient Eugénie Boudreau, directrice des communications à l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

Parmi les nouvelles entités, certaines comme Campbellton, Bois-Joli au Restigouche et Belle-Baie dans la région Chaleur, iront en élections générales le 28 novembre.

Lorsqu’il y a plus qu’une municipalité qui se regroupe, donc deux, trois ou quatre municipalités qui se regroupent, on a des élections générales , ajoute-t-elle.

D’autres entités municipales où les changements ont été moins importants ne tiendront aucune élection. C’est le cas à Memramcook, à Néguac et à Tracadie.

Cependant, des municipalités pourraient tenir des élections partielles afin de combler des sièges vacants à la table de leurs conseils, en raison de l’augmentation importante de leur population suivant la réforme.

Des partielles auront notamment lieu à Edmundston, Kedgwick, Bathurst et Shédiac.

« C'est bien pour les électeurs d'avoir un choix, de pouvoir aller aux urnes. Donc, c'est clair qu'on encourage les gens. C'est une période historique. » — Une citation de Eugénie Boudreau, de l'Association francophone des municipalités du N.-B.

Une nouvelle municipalité de 12 400 citoyens

Pour sa part, Jean-Guy Levesque cherchera donc à occuper la chaise principale du nouveau conseil de la Communauté régionale de Campbellton, une entité de près de 12 400 citoyens provenant de la ville de Campbellton, des villages d’Atholville et de Tide Head, ainsi que les districts de services locaux de Glencoe, de Dalhousie (15 %), de McLoeds, de Dalhousie Junction et de Balmoral-Maltais (20 %).

Plusieurs personnes ont assisté au lancement de campagne du candidat à la mairie de la Communauté régionale de Campbellton, Jean-Guy Levesque. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Ce nouveau territoire politique entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Il comprend un maire et 12 conseillers, avec une assiette fiscale de près de 970 millions $.

Les intentions de Jean-Guy Levesque sont de placer les fondations de la nouvelle communauté municipale.

On ne va pas commencer à construire le toit avant de mettre la fondation. La fondation, ça va être de développer la confiance des gens, parler à nos citoyens, développer des politiques et des arrêtés qui sont corrects pour tout le monde. Donc, ça va prendre un certain temps , convient le candidat.

D’après un reportage du journaliste Serge Bouchard