Le cowboy John Ware sera inscrit dans la liste des personnages historiques nationaux

John Ware, l’un des plus grands cowboys de l’Ouest canadien et ancien esclave, sera inscrit dans la liste des personnages historiques nationaux du Canada.

Joe Anderson, représentant du gouvernement et membre de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, a annoncé sa désignation lundi dans le cadre du Programme national de commémoration historique.

Une plaque en son honneur a été dévoilée lors d’une cérémonie au Ranch-Bar U, situé près de Longview, où John Ware a travaillé.

Il connaissait intimement [les] champs et [les] cours d'eau [ici] , affirme Joe Anderson.

« John Ware, en tant que cowboy, contremaître, éleveur, a démontré dans de nombreux cas, non seulement les compétences, mais aussi les possibilités du Canada. » — Une citation de Joe Anderson, représentant de l’Alberta pour la Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Le processus de désignation repose en grande partie sur des nominations publiques qui sont évaluées par Parcs Canada.

Un éleveur admiré

Après la Guerre de Sécession, John Ware a été affranchi de l’esclavage et a travaillé comme cowboy au Texas, en Idaho et au Montana avant de traverser la frontière avec Canada.

En 1882, l’ancien esclave est entré dans le district de l’Alberta avec une équipe de pisteurs qui conduisait plus de 3000 bovins.

Ils se sont rendus jusqu'au site aujourd'hui connu comme le Ranch-Bar U. Sur place, il a élevé des troupeaux pour de grandes entreprises avant d’y construire son propre ranch.

John Ware s’est forgé une réputation grâce à ses talents avec les bêtes et il était très respecté par les Blancs.

L’ancien esclave mort en 1905 est admiré pour avoir établi son propre ranch et réussi sa carrière d’éleveur, malgré le racisme.

Les accomplissements de John Ware sont impressionnants, d'autant plus sa situation d'ancien esclave et le contexte social de l'époque, souligne Joe Anderson.

Il a réussi dans un environnement raciste. Il a rencontré beaucoup d'hostilité et d'antagonisme de la part des gens qui l'entouraient.

Beaucoup plus qu'un cowboy

Cheryl Foggo, réalisatrice, est très heureuse de la désignation de John Ware. Pour elle, il est beaucoup plus qu'un cowboy .

Je me suis connecté à son amour des chevaux, à cet amour de cet endroit et de cette terre et à son africanité également , confie-t-elle.

Selon elle, John Ware est une inspiration pour beaucoup de Noirs qui, comme elle, ne se sentaient pas représentés en Alberta.

Il se joint à 35 autres Albertains qui sont sur la liste de plus de 725 personnages historiques du Canada.

Avec les informations de Marc-Antoine Leblanc