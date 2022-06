Le père Yvon Cormier visé par des allégations d’agressions sexuelles

La plaignante est une femme dans la cinquantaine demeurant aujourd’hui en Californie, aux États-Unis. Elle est représentée par l’avocat ontarien Robert Talach, qui compte plusieurs victimes de prêtres agresseurs acadiens parmi ses clients.

Dans son avis de poursuite, déposé en Cour du Banc de la Reine le 24 mai et dont Radio-Canada Acadie a obtenu copie, la plaignante affirme qu’elle a rencontré le père Yvon Cormier en 1976. Elle et sa famille étaient alors membres de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bouctouche, où travaillait le père Cormier à l’époque.

Elle allègue que le père Yvon Cormier s’est servi de sa position d’autorité et de son rôle de prêtre pour développer une relation personnelle étroite avec elle. Dans le document, on peut lire que cela aurait permis à l’homme d’Église d’être seul avec la plaignante et d’exercer un contrôle total sur elle, de s’en prendre à elle et de l’abuser sexuellement .

La plaignante allègue que le prêtre l’a agressée sexuellement pour la première fois vers 1977, alors qu’elle était âgée de huit ans. Elle allègue qu’il l’a agressée sexuellement à maintes reprises, à l’église et au presbytère, au cours des huit années suivantes.

Un déménagement en Californie

Son avocat, Me Robert Talach, affirme que les agressions alléguées ont cessé lorsque la plaignante et sa famille ont déménagé en Californie.

Ce déménagement a mis fin à l'abus pour elle. Récemment, elle était dans sa voiture en Californie et elle a vu un panneau publicitaire sur lequel était écrit "avez-vous été agressé par un prêtre?" Et cela l'a amené à se dire "je devrais vraiment m'occuper de ça" , affirme Me Robert Talach.

Le père Yvon Cormier en entrevue en juin 2014 à Moncton Photo : Radio-Canada

Dans l’avis de poursuite, la plaignante affirme que l’archidiocèse catholique de Moncton est responsable des actions alléguées d’Yvon Cormier. Elle demande une compensation financière. La somme d’argent qu’elle souhaite obtenir n’est pas précisée.

Les allégations faites dans cet avis de poursuite n’ont pas été prouvées en cour. L’archidiocèse n’a pas encore répondu à cet avis de poursuite.

L'archidiocèse parle d'un prêtre dévoué

Radio-Canada Acadie a approché l’archidiocèse de Moncton afin de réagir au dépôt de cet avis de poursuite. L’archevêque, Valéry Vienneau, nous a répondu par courriel qu’il ne pouvait pas faire de commentaire sur cette démarche devant les tribunaux.

Je puis tout simplement dire que le père Cormier était connu comme un prêtre dévoué à ses paroissiens et que les allégations faites contre lui ne correspondent pas à ce que nous connaissons à son sujet , a affirmé Mgr Vienneau.

Il a ajouté qu’étant donné que le père Yvon Cormier est décédé et qu’il ne peut pas répondre à l’avis de poursuite, l’Église va l’examiner attentivement conformément à ses politiques et à ses procédures.

Au fur et à mesure que les faits seront connus, nous accorderons à la poursuite toute l'attention nécessaire avec sérieux et compassion pour la demanderesse , a-t-il dit.

Le père Yvon Cormier a accueilli deux ressortissants du Guatemala dans le sous-sol de l'église Sainte-Thérèse pendant 16 mois dans les années 1990. On le voit ici dans un reportage diffusé en novembre 1997. Photo : Radio-Canada

Qui était le père Yvon Cormier?

Il s’agit de la première fois que le père Yvon Cormier, décédé le 24 octobre 2020 à l’âge de 88 ans, est visé publiquement par des allégations d’agressions sexuelles.

Pendant sa longue carrière, cet homme d’Église originaire de Dieppe a œuvré dans plusieurs communautés du sud-est du Nouveau-Brunswick.

Il a travaillé à Bouctouche, Moncton, Dieppe, Shediac, Scoudouc, Grande-Digue, Saint-Philippe, Collette et Rosaireville. Il a aussi été missionnaire en Amérique latine dans les années 1960.

En 1996 et en 1997, le père Yvon Cormier a joué un rôle de premier plan dans une affaire qui avait fait grand bruit dans la région.

Il avait alors accueilli deux ressortissants guatémaltèques dans le sous-sol de l’église Sainte-Thérèse à Dieppe – dont il était le curé à l’époque – pendant 16 mois.

Ces derniers faisaient l’objet d’un avis de déportation et craignaient pour leur vie s’ils étaient renvoyés au Guatemala. De nombreuses personnes dans la communauté, dont des politiciens, s’étaient ralliées à leur cause.