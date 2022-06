Ottawa va mener une étude environnementale sur la nouvelle mouture du 3e lien

Pour la première fois depuis la présentation de la nouvelle mouture du tunnel Québec-Lévis, en avril dernier, Ottawa a confirmé lundi son intention de soumettre le projet d’infrastructure à l’analyse de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC).

Lorsque le projet de troisième lien sera présenté, il y aura une évaluation environnementale qui sera faite , a déclaré le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, en marge d’une conférence de presse à Montréal.

Steven Guilbeault affirme que le projet de troisième lien sera soumis à une évaluation environnementale fédérale. Photo : Radio-Canada

Il a précisé que son gouvernement n’avait pas encore reçu les plans détaillés de la version 2.0 du tunnel Québec-Lévis.

La refonte présentée plus tôt ce printemps par le ministre québécois des Transports, François Bonnardel, comprend la construction de deux tubes de 12 à 15 mètres de diamètre chacun.

Le plan initial prévoyait l’aménagement d’un seul tube de 19,4 mètres de diamètre.

Un avis influent

L' AEIC n'a pas le pouvoir de bloquer un projet, mais son rapport peut peser lourd dans la décision finale, qui revient au conseil des ministres.

L’été dernier, le gouvernement libéral de Justin Trudeau a rejeté le projet de terminal de conteneurs Laurentia, du port de Québec, qui avait reçu un avis défavorable de l’ AEIC .

L'avis défavorable produit par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada a mené au rejet du projet d'agrandissement du port de Québec. (Archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Steven Guilbeault a par ailleurs réitéré que le gouvernement fédéral ne finançait plus la construction de nouveaux projets autoroutiers.

Pour la première fois, il a mentionné en des termes on ne peut plus clairs que l’éventuelle participation financière d'Ottawa au projet de troisième lien allait se limiter à 40 % de la portion transport en commun, et non à 40 % de la facture totale.

Si le transport collectif, par exemple, c'est 25 %, bien on financerait 40 % de 25 %. On a entendu des chiffres comme quoi le fédéral paierait le quart du projet. Ce n'est pas le projet total, évidemment. C'est la portion transport collectif , a insisté le ministre.

Avec la collaboration de Benoît Chapdelaine, Olivier Lemieux et Louise Boisvert