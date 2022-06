Procès secret : la confiance envers le système est en jeu, estime l’avocat des médias

La Cour d'appel du Québec doit autoriser la publication de certains documents relatifs à un procès tenu dans le plus grand secret, il y a plusieurs mois. Il en va de la confiance du public envers les institutions, estime l'avocat qui représente plusieurs médias, dont Radio-Canada.

Selon l'avocat en question, Me Christian Leblanc, il est difficilement concevable d'avoir un huis clos complet, et que certaines informations soient encore sous le coup d'un huis clos, notamment le nom du procureur impliqué, le nom du juge, le nom du district judiciaire, les actes d'accusation... .

On n'a pas vu la preuve de ce dossier, mais il nous apparaît à tout le moins objectivement difficile d'expliquer ce genre de huis clos; c'est la raison pour laquelle nous demandons à la Cour d'appel d'intervenir et de permettre un certain accès au dossier , a-t-il ajouté.

Voilà pourquoi cet avocat, mais aussi des avocats représentant la Cour d'appel du Québec et le procureur général du Québec – le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette –, ont plaidé lundi matin devant trois juges pour obtenir le dévoilement de certaines informations encore cadenassées à double tour.

Un procès dont on ignore presque tout

Cette histoire de procès secret est aussi étonnante que mystérieuse : il s'agit d'une affaire concernant un informateur de la police, dont l'identité doit être tenue secrète. Mais au-delà de cet aspect, d'autres circonstances ont même surpris la juge en chef de la Cour du Québec, ainsi que le ministre Jolin-Barrette.

Ainsi, les témoins au procès ont été entendus à l'extérieur d'une salle d'audience; le ou la juge a ensuite consulté des transcriptions avant de rendre son jugement. Sans oublier que l'on ignore la raison même pour laquelle il y a eu poursuite.

En fait, l'existence de cette histoire a été révélée en raison d'un jugement de la Cour d'appel en lien avec un arrêt de procédures, en deuxième instance.

Un aspect public important

Pour Me Leblanc, la publicité des débats judiciaires [leur nature publique, NDLR], ce n'est pas désincarné : la raison pour laquelle on défend ce principe, c'est que c'est avec une plus grande publicité possible que la population maintient sa confiance dans le système de justice. C'est un aspect important [...] qui a été reconnu par les tribunaux .

L'avocat représentant les médias a de fait argué que les juges de la Cour d'appel pouvaient bel et bien revenir sur l'ordonnance de huis clos prononcé par le ou la juge de première instance, et qu'ils avaient le pouvoir de la renverser.

Il y a une question de juridiction, il y a une question de savoir si la Cour d'appel peut intervenir... Comme c'est une cour statutaire, elle ne peut intervenir que dans des cas bien précis. Il y a aussi le problème de l'indicateur de police; on reconnaît que l'on peut et l'on doit protéger un indicateur de police, mais une fois que nous avons dit ça, la question est de savoir où l'on trace la ligne, pour le protéger. Nous, nous pensons que ce n'est certainement pas un huis clos total , a déclaré Me Leblanc.

Toujours au dire de cet avocat, avoir accès au plus grand nombre d'informations possible permet de plaider de façon plus intelligente . Ce qui facilite alors le travail de la Cour, dit-il.

Les trois juges de la Cour d'appel ont pris l'affaire en délibéré. On ignore quand ils rendront leur décision.