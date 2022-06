Des organisations préoccupées par l’impact des paris sportifs sur les jeunes

Environ 75 % des adultes de la province jouent et dépensent, en moyenne, 855 $ par an pour jouer, comme l'affirme la directrice provinciale du programme de sensibilisation au jeu de l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), Shauna Altrogge.

Elle est inquiète après la récente prolifération des publicités à la télévision et certaines plateformes sur les paris sportifs, en particulier en ce qui concerne les jeunes.

Par exemple, pendant qu'on regarde le match de hockey le soir, de jeunes enfants consomment les mêmes publicités , déplore-t-elle.

Je trouve que ce qui est à remarquer, c'est la façon dont le jeu est devenu socialement acceptable dans notre culture, mais aussi, dans une plus large mesure, la façon dont les paris sportifs sont devenus socialement acceptables , ajoute-t-elle.

« Avec le temps, quel effet cela pourrait-il avoir sur les jeunes? Quand on regarde toutes ces choses, c'est un peu inquiétant. » — Une citation de Shauna Altrogge, directrice de programme de sensibilisation au jeu en Saskatchewan

La directrice du marketing et de la communication du Conseil du jeu responsable (CJR), Elaine McDougall, abonde dans le même sens.

Elle trouve que l'exposition des enfants amateurs de sport aux publicités sur les paris sportifs devient un problème majeur pour la société. Il y a une normalisation des paris sportifs qui se produit avec l'arrivée de toutes ces publicités.

Des bars sportifs à Regina attirés par les paris sportifs

La copropriétaire du bar sportif Mr. D's Stats Cocktails & Dreams à Regina, Mia Danakas-Weinkauf, confirme que des clients demandent que des matchs spécifiques soient diffusés sur les téléviseurs et regardent ensuite leurs paris en ligne sur leurs appareils.

Il s'agit de demandes spécifiques pour des matchs ou des sports pour lesquels il n'y avait jamais de demande auparavant, notamment le football et le tennis, précise-t-elle.

Mia Danakas-Weinkauf souligne que ce changement l'a également incitée à s'abonner à un flux de matchs de la NFL.

Je n'avais pas à le faire avant. La plupart des matchs qui étaient diffusés, les gens ne faisaient que les regarder. Cela signifie qu'il doit y avoir une augmentation de quelque chose parce qu'ils demandent des sports spécifiques.

Jouer de manière responsable

L’exposition des jeunes à des publicités constantes sur les paris sportifs à la télévision pourrait devenir une pratique dangereuse. Il y a donc un risque d’une véritable dépendance pouvant entraîner des dérives financières et des problèmes santé, craint Elaine McDougall.

Le CJR et l’association de marketing et de recherche qui se consacre à l'avancement de la télévision commerciale, Thinktv, travaillent à une campagne de diffusion de messages d'intérêt public sur la prévention des méfaits causés par les jeux. Ce programme devrait être lancé à l'automne en Ontario, et plus tard dans les autres provinces.

S'il s'agit d'un divertissement, il est important de savoir comment faire ce pari, comment le faire en toute sécurité afin de ne pas dépenser de l'argent destiné au loyer ou à l'épicerie , précise Elaine McDougall.

Pour sa part, la copropriétaire du bar sportif Mr. D's Stats Cocktails & Dreams, Mia Danakas-Weinkauf, souhaite que les bars sportifs de la Saskatchewan soient autorisés à ouvrir des paris sportifs.

J'espère que notre gouvernement pourra faire appliquer la loi ou élaborer un plan qui aidera davantage les entreprises à compenser les pertes qu'elles ont subies.

Dans une déclaration envoyée par courriel à CBC, Sportsnet, une chaîne canadienne spécialisée dans le sport, indique qu’elle s'engage à promouvoir et à informer le public sur l'importance de parier de manière responsable.

Elle ajoute qu'une partie de son temps d'antenne est consacrée aux messages d'intérêt public et aux messages sur le jeu responsable.

Avec les informations de Kelly Provost