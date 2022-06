Après 75 ans d’union, un couple albertain partage ses secrets pour un mariage heureux

Soixante-quinze ans de vie commune, c’est le parcours peu commun que viennent de réaliser John et Bertha Wingenbach. Mariés le 3 juin 1947, cinq ans avant que la reine Elizabeth II, qui vient de célébrer son jubilé de platine, n’accède au trône du royaume d’Angleterre.

Tous deux de 96 ans, ils vivent à Edmonton où ils sont arrivés en 1952 après avoir vécu en Saskatchewan où ils se sont connus avant de se retrouver à Calgary à l'âge de 20 ans.

Au moment de leurs retrouvailles à Calgary, Bertha Wingenbach travaillait dans un hôpital alors que celui qui deviendra son compagnon de vie était télégraphiste pour le Chemin de fer Canadien Pacifique.

« Nous sommes rapidement devenus amis et [notre amitié] s'est rapidement transformée en quelque chose de plus. Et un an plus tard, nous nous sommes mariés. »