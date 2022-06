Kamouraska : une pétition pour la faculté de médecine vétérinaire

La pétition qui a été déposée sur le site web de l'Assemblée nationale est parrainée par la députée de Côte-du-Sud Marie-Eve Proulx. Dans le libellé, il est inscrit qu'il y a déjà, sur le territoire de la ville de La Pocatière, différents troupeaux d'élevage ainsi que des locaux pouvant accueillir le programme de formation.

La directrice générale de la Chambre de commerce Kamouraska-L'Islet, Nancy Dubé, espère que la pétition comptera 50 000 signatures d'ici le 1er septembre.

Nancy Dubé croit que cette pétition pourrait aussi mener à une plus grande transparence lorsque vient le temps d'évaluer des projets qui pourraient être implantés dans la région. Elle dénonce le fait que plusieurs élus ont été mis devant le fait accompli pour l'implantation de la faculté de médecine à Rimouski, mais aussi pour la mise en place du siège social de l' ITAQ à Saint-Hyacinthe.

« Si on ne réussit pas à amener la faculté de médecine vétérinaire à La Pocatière, j'espère que cette pétition amènera plus de dialogue et plus de transparence dans de futurs projets. »