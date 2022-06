Légère augmentation de l’appui au tramway à Québec

Selon ce sondage Léger, 44 % des gens de Québec sont en faveur du projet. Ce chiffre était de 41 % en janvier.

L'approbation grimpe toutefois de 19 points dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (65 % pour), et de 7 points dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou (54 % pour).

Selon la Ville, la hausse dans ces quartiers est liée à l'augmentation des rencontres d'information avec les citoyens. Six rencontres réunissant 356 citoyens ont été tenues dans l'arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge du 23 février au 26 mai. Dans La Cité-Limoilou, 19 rencontres ont été réalisées avec la participation de 1681 citoyens.

Ce qu’on avait promis, c’était d’aller à la rencontre du citoyen pour l’écouter et échanger, et visiblement, nous sommes sur la bonne voie , indique le maire de Québec, Bruno Marchand. Partout où on consulte et informe davantage, l’adhésion augmente. [...] Aujourd’hui, ce sondage vient nous dire qu’il faut poursuivre nos efforts et continuer de mettre le citoyen au cœur du projet , ajoute le maire.

Le sondage a été mené en ligne auprès de 505 répondants entre le 27 et le 29 mai. La marge d'erreur est de +/- 4,4 %, 19 fois sur 20.

Autres rencontres

La Ville va poursuivre ses efforts pour vendre le projet de tramway à la population. En plus de terminer les rencontres d’information citoyenne dans les 13 quartiers traversés par le tramway d’ici le 27 juin, la Ville débutera ses activités d’information dans les quartiers de la banlieue avant l’été , fait valoir l'administration Marchand.