Nuovo à la place de Le Bigot et une nouveauté de Jean-Sébastien Girard sur ICI Première

C’est Franco Nuovo qui succédera à Joël Le Bigot sur les ondes d’ICI Première le samedi matin à partir de la rentrée. Et Jean-Sébastien Girard conservera le micro le dimanche en fin de journée, mais sans ses acolytes de La soirée est (encore) jeune, avec sa nouvelle émission Jeannot BBQ. Rebecca Makonnen ainsi que le tandem Paul Journet et Rose-Aimée Automne T. Morin animeront aussi de nouveaux rendez-vous radiophoniques.

Franco Nuovo réveillera les auditeurs et les auditrices tous les samedis, au Québec, et tous les dimanches à l’échelle du pays. Celui qui officie déjà les dimanches matins promet que son émission du samedi s’inscrira dans la continuité de son rendez-vous dominical avec un accent mis sur la culture, la société, l’agriculture et l’actualité qui y sera abordée avec un regard se voulant plus personnel.

Le dimanche, l’animateur sera entouré de la même équipe que cette année. Les noms des collaboratrices et collaborateurs qui l’accompagneront le samedi seront annoncés ultérieurement.

Jean-Sébastien Girard et ses petits poulets dans Jeannot BBQ

On savait déjà que Marie-Louise Arsenault reprendrait la case horaire laissée libre le samedi par la fin de La soirée est (encore) jeune, on apprend ce lundi que Jean-Sébastien Girard animera Jeannot BBQ tous les dimanches, de 17 h à 18 h.

Enregistrée devant un public, cette émission se voudra à la fois festive et aigre-douce, mêlant humour taquin et moments touchants. Chaque semaine, une ou un artiste y sera invitée et verra sa vie ainsi que son œuvre explorée par Jean-Sébastien Girard, mais aussi par ses petits poulets comme l’animateur appelle les jeunes humoristes qui seront à ses côtés.

L'animateur radio et humoriste Jean-Sébastien Girard Photo : Page Facebook de JS Girard / Félix Renaud

Rebecca Makonnen entourée de collaboratrices

À 18 h, Jean-Sébastien Girard passera le micro à Rebecca Makonnen et à ses collaboratrices pour une émission d’une heure dans laquelle les femmes seront très présentes, même si cette création radiophonique vise à être rassembleuse et ouverte à tout le monde.

Du côté du contenu, cette émission traitera de sujets de société ou culturels à travers des discussions que Radio-Canada présente comme animées et décomplexées.

Rebecca Makonnen Photo : Fair-Play

Ce nouveau projet signe la fin d’On dira ce qu'on voudra, qui tirera sa révérence le 17 juin après six ans de diffusion. Merci d'avoir été à l'écoute, de vous être ralliés à cette communauté qui me rend fière , a réagi son animatrice Rebecca Makonnen sur Facebook lundi.

Paul Journet et Rose-Aimée Automne T. Morin dans les oreilles des 30-40 ans

Autre émission hebdomadaire à découvrir à la rentrée : celle que Paul Journet et Rose-Aimée Automne T. Morin animeront à un horaire qui n’a pas encore été communiqué.

La chroniqueuse Rose-Aimée Automne T. Morin et le chroniqueur Paul Journet Photo : Radio-Canada

En compagnie de personnes invitées ainsi que de collaborateurs et collaboratrices, le duo, uni par une grande amitié, partira d’une réflexion personnelle pour débattre de sujets de société, sérieux ou légers, et offrir un regard original sur le monde.

Ciblant les trentenaires, cette émission ambitionne d’être énergique et empreinte d’une forte identité musicale.