La plateforme de jeux de loterie en ligne PlayNow.com va de l’avant

Les deux entités et plusieurs autres partenaires ont officiellement signé une entente de fournisseur, jeudi dernier. Si tout va bien, le lancement du portail de jeux en ligne PlayNow.com est prévu en 2022 pour les résidents de la Saskatchewan.

La SIGA sera le bras opérateur officiel du nouveau portail de jeu en ligne conformément à un accord d’exploitation avec SaskGaming.

La BCLC a été choisie après un processus d’appel d'offres. La plateforme PlayNow.com de la BCLC sera adaptée au marché de la Saskatchewan.

Les usagers y trouveront bon nombre de jeux de casino populaires que les résidents de Saskatchewan ont l’habitude de voir dans les casinos, ainsi que les paris sportifs sur une seule épreuve.

La Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan (FSIN) et la province ont conclu une entente novatrice en septembre 2021, qui a permis à la SIGA d’offrir des jeux en ligne en Saskatchewan. L’accord est le premier du genre au Canada et renforce le partenariat entre la FSIN et la province dans le secteur des jeux de la Saskatchewan.

« Nous sommes ravis d’aller de l’avant avec la prochaine étape de ce projet.Le jeu en ligne modernisera l’industrie du jeu dans la province et complétera les options de divertissement de casino offertes dans les casinos physiques de SaskGaming et de la SIGA, » — Une citation de Susan Flettur, présidente-directrice générale de SaskGaming

Les joueurs auront accès à des jeux de machines à sous exclusifs ou à une gamme complète de produits de casino et de paris sportifs.

La Commission autochtone des jeux de hasard de la Saskatchewan est très heureuse d’offrir l’expérience de casino en ligne PlayNow et de paris sportifs en Saskatchewan , a déclaré le président-directeur général de la SIGA , Zane Hansen.

La plateforme PlayNow est très concurrentielle par rapport à toute autre offre en ligne. Cette offre en ligne s’intégrera à nos opérations de casino existantes et améliorera les options de divertissement pour les clients de SIGA et SaskGaming.

Selon la SIGA, PlayNow.com offre une expérience de jeu en ligne sûre et sécuritaire qui favorise le jeu positif. C’est le seul site de jeu en Amérique du Nord et l’un des rares au monde qui offre des spécialistes de la santé des joueurs, les GameSense Advisors, avec lesquels il est possible de comminuquer par clavardage en direct.

La BCLC , dont le mandat est de gérer le jeu commercial au nom de la province de la Colombie-Britannique, fournit déjà PlayNow.com à Manitoba Liquor and Lotteries.

PlayNow.com est le seul site Web de jeu réglementé offert en Colombie-Britannique et au Manitoba et offre une expérience de jeu sécuritaire pour plus de 400 casinos, de casinos en direct, de poker et de paris sportifs.