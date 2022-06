Québec déploie la première politique pour les maladies rares

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé lundi la mise en place de la première politique sur les maladies rares au Québec, des pathologies difficiles à diagnostiquer et qui affectent quelque 700 000 personnes.

C’est d’ailleurs la méconnaissance de ces maladies dans la communauté médicale qui complique, voire retarde, l’obtention d’un diagnostic et de traitements.

Notre gouvernement s’engage à offrir un meilleur accès au diagnostic et aux traitements, ainsi qu’à mettre à la disposition des patients de l’information fiable sur la maladie ou du soutien , écrit le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Jusqu’à 80 % des maladies rares sont génétiques. Ces pathologies englobent des maladies auto-immunes, infectieuses, toxiques, malformatives et des cancers rares, entre autres.

Elles touchent une personne sur 2000. La moitié des personnes atteintes seraient des enfants.

Au Québec, par exemple, des effets fondateurs, comme la colonisation française, ont un impact tout particulier dans certaines régions et pour certaines populations, notamment chez celles de Charlevoix et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les Premières Nations et Inuits sont aussi concernées.

Le cycliste Pierre Lavoie, qui se bat depuis plusieurs années pour la reconnaissance des maladies rares, était particulièrement heureux, lundi matin, en entendant l’annonce du ministre Dubé.

Les orphelins viennent de trouver une famille d'accueil. C’est aussi simple que ça. Maintenant, on se sent moins seul , a-t-il dit à l’animatrice Julie Drolet, à ICI RDI.

Pierre Lavoie, dont les deux enfants ont succombé à l'acidose lactique, une maladie héréditaire présente surtout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, est bien placé pour identifier les obstacles affrontés par les parents d’enfants atteints d’une maladie rare.

On manquait surtout d’information auprès des médecins de première ligne. Le parent arrive à l'urgence et là, c’est la catastrophe. Le plus grand problème, je l’ai vu, c'est la méconnaissance du monde médical des maladies orphelines du Québec , dit-il.

Pierre Lavoie a d'ailleurs rappelé que son Grand Défi des 1000 kilomètres à vélo se déroule le week-end prochain. Tous les fonds vont aux maladies orphelines, donc les cyclistes ne pédalent pas pour rien , a souligné l'athlète.

La politique, qui prévoit d’établir un registre des patients atteints d’une maladie rare, favorisera aussi la recherche fondamentale et clinique.