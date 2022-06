Et maintenant, d’où viendra l’opposition à Doug Ford?

Selon Emmanuel Richez, professeure de sciences politiques à l’Université de Windsor, cette opposition pourrait venir de la société,

Si la grogne ne se fait pas sentir à l'Assemblée législative de l'Ontario, elle va se faire sentir dans le reste de la population. Il faut savoir que Doug Ford va devoir faire face à des défis de taille. Le problème de l'inflation ne sera pas réglé demain, ça risque de s'empirer , explique-t-elle.

« Et la province n'a pas les leviers nécessaires pour faire face à ce problème. Elle peut donner des rabais comme elle a commencé à le faire, mais les gens vont demander plus et la province ne pourra pas forcément donner plus. »