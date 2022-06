Des conditions de remise en liberté plus strictes contre Jacob Hoggard coupable de viol

L'artiste de 37 ans a été reconnu coupable, dimanche soir, d'une accusation d'agression sexuelle causant des lésions corporelles à l'endroit d'une femme d'Ottawa, en 2016, à Toronto.

Jacob Hoggard est apparu l'air endormi de son domicile de Vancouver avec sa femme et un ami pour son audience virtuelle de lundi matin (cela signifie qu'il a pris l'avion dimanche soir après la lecture du verdict, NDLR).

Après avoir entendu les arguments de deux parties, la juge Gillian Roberts, de la Cour supérieure de l'Ontario, rappelle que la cause de la Couronne n'est plus théorique mais bien réelle et que l'accusé a commis un crime très grave pour lequel il a été reconnu coupable au terme de son procès.

Un crime pour lequel il s'expose à une peine sévère , poursuit-elle en expliquant que la donne a maintenant changé depuis dimanche soir.

Jacob Hoggard a témoigné durant deux jours à la barre de son propre procès le mois dernier. Photo : La Presse canadienne / Alexandra Newbould

La magistrate affirme qu'il est nécessaire de maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice et de s'assurer dans le même temps que Jacob Hoggard ne disparaisse dans la nature en attendant son châtiment.

Elle lui impose donc une série de conditions très strictes auxquelles il devra se soumettre, faute de quoi il sera à nouveau incarcéré. Elle admet que le chanteur a tissé des liens étroits avec des membres de sa communauté .

Jacob Hoggard devra payer une caution de 200 000 $ et rester en Colombie-Britannique. C'est son épouse qui a déboursé les fonds nécessaires en hypothéquant leur résidence.

Le chanteur Jacob Hoggard, à l'ouverture du procès le 5 mai 2022. Photo : La Presse canadienne / Alexandra Newbould

Le chanteur sera soumis à couvre-feu nocturne de 22 h à 6 h du matin et ne pourra résider qu'à deux seules adresses : sa résidence familiale et celle de l'ami en question.

La juge rejette donc l'idée de la défense de laisser son client aller vivre du 15 au 30 juin dans un hameau isolé sur le Golfe d'Alaska, où sa femme travaille auprès d'une communauté autochtone.

Le chanteur devra donc rester avec son fils à sa résidence de Vancouver et Mme Asselstine devra se séparer de son poupon durant deux semaines.

L'avocate de la défense, Megan Savard, contre-interroge la seconde plaignante ; l'accusé et son épouse sont derrière elle. Photo : La Presse canadienne / Alexandra Newbould

Jacob Hoggard ne peut par ailleurs en aucun cas quitter le pays et son passeport a été saisi. Il ne pourra donc se rendre à Toronto que dans le cadre de ses audiences judiciaires à venir.

Le musicien ne peut enfin entrer en communication directe ou indirecte avec sa victime de 29 ans à Ottawa, ni même visiter la capitale nationale.

Déception de la Couronne

La procureure Jill Witkin voulait renvoyer Jacob Hoggard en prison à cause du risque de récidive et de délit de fuite qu'il représente, selon elle, en attendant qu'il soit condamné.

Elle avait rappelé que l'artiste fait face à une autre accusation d'agression sexuelle ayant causé des blessures au sujet d'une troisième plaignante (cette information avait été tenue secrète jusqu'aux délibérations du jury, NDLR).

Les faits reprochés dans cette affaire auraient eu lieu en juin 2016 à Kirkland Lake, à 300 km de Sudbury.

La procureure de la Couronne, Jill Witkin, livre ses arguments finaux au jury le 27 mai 2022. Photo : La Presse canadienne / Alexandra Newbould

Jacob Hoggard a par ailleurs été acquitté à l'issue du même procès de deux autres accusations de nature sexuelle envers une adolescente de la région torontoise.

Il ne peut néanmoins, conformément aux conditions imposées par la Cour, communiquer avec elle.

La Couronne et la défense doivent à nouveau rencontrer la juge vendredi prochain pour confirmer une date pour l'audience sur la détermination de la peine du chanteur.

Les parties ont 30 jours pour en appeler du verdict d'acquittement pour la Couronne ou du verdict de culpabilité pour la défense.

Jacob Hoggard risque 14 ans de prison maximum.