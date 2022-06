Le procès pour évasion fiscale de l’ancien député conservateur Rob Anders est suspendu

Le procès pour évasion fiscale de Rob Anders qui devait débuter lundi à Calgary est suspendu. L’ancien député conservateur de Calgary était entre autres accusé d’avoir omis de déclarer plus de 750 000 $ de revenus sur une période de six ans, notamment lorsqu'il était député.

Le procureur Tyler Lord a annoncé la suspension de toutes les accusations devant la juge Heather Lamoureux à la Cour provinciale de Calgary lundi.

J'ai suspendu les accusations parce que la semaine dernière, de nouvelles informations ont été portées à mon attention, dont la prise en compte m'a conduit à croire que je n'avais plus de perspective raisonnable de condamnation , affirme Tyler Lord.

Rob Anders est très soulagé par l’arrêt des procédures, a affirmé son avocat Paul Brunnen à la sortie de la salle.

Lorsque la Couronne suspend une accusation, les procureurs ont un an pour rouvrir le dossier, même si cela se produit rarement.

Chefs d'accusation suspendus

Rob Anders faisait face à cinq chefs d’accusation en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour des activités présumées entre 2012 et 2018. Trois chefs d’accusation concernent des déclarations fausses ou trompeuses, l'obtention d'un remboursement auquel il n'avait pas droit et le fait de ne pas avoir payé d'impôt.

Les documents de la police et du tribunal font état de dépenses de location frauduleuses, de dépôts mystérieux ainsi que de 750 000 $ de revenus non déclarés et de gains en capital cachés à l'Agence du revenu du Canada.

Grand défenseur des allègements fiscaux

Rob Anders a contribué à la fondation du Parti conservateur du Canada (PCC). Il a été député pour le Parti réformiste du Canada de 1997 à 2000 et pour l'Alliance canadienne de 2000 à 2003, puis représentant du Parti conservateur du Canada dans la circonscription de Calgary-Ouest jusqu'en 2015.

En 2014, lorsqu’il a perdu la bataille pour l'investiture face à Ron Liepert dans la nouvelle circonscription de Calgary-Signal Hill, mettant ainsi fin à un mandat de 18 ans en tant que député, il a déclaré que son seul regret était que son gouvernement n'ait pas réduit davantage les impôts.

Avant la bataille pour l'investiture de 2014, le premier ministre de l'époque, Stephen Harper, a souligné que Rob Anders avait voté pour plus de 160 réductions d'impôts depuis son élection.