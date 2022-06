Quelles retombées économiques pour le centre de distribution d’Amazon à Regina?

Le nouveau centre pourrait cependant mettre des bâtons dans les roues des petites et moyennes entreprises, qui peinent déjà à remonter la pente après la pandémie, selon M. N'Goandi.

Le géant mondial du commerce en ligne a acheté un terrain sur la rue Fleming, à l’ouest de Regina, pour mener ce projet.

Selon Kouamé N'Goandi, ce centre de distribution pourrait encourager les consommateurs à utiliser les services d’Amazon, car cela vient instaurer un nouveau standard avec la livraison gratuite et rapide.

« Ils s’attendent à ce que les produits sélectionnés soient disponibles et veulent profiter de leurs achats le plus vite possible. »