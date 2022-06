Immigration : un couple interdit de travail en pleine pénurie de main-d’œuvre

Claire et Nicolas Blaise sont arrivés au Québec le 7 juin 2020 avec un visa de travail canadien valide pour deux ans et lié à un seul employeur. En pleine pandémie, ils ont quitté la France, tout laissé derrière eux et même changé d'orientation pour venir gagner leur vie comme préposés aux bénéficiaires au Québec.

Rapidement, ils apprécient le Québec et décident de faire une demande de résidence permanente en août 2021.

Le couple est alors informé par le ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté que compte tenu des délais pour avoir leur résidence permanente, ils peuvent faire une demande de permis A-75. Ce permis donne un statut légal pour travailler au Canada et permet de changer d'employeur. Ils font cette demande en mars 2022.

Les délais sont trop longs laisse tomber Claire sans détour. On a fait les demandes en mars et à l'heure actuelle , on n’a toujours pas de nouvelle, ajoute Nicolas.

Le couple ne peut donc plus travailler depuis minuit, lundi.

Sans nouvelle

Le couple dit avoir investi une bonne partie de leurs économies pour payer les différentes étapes du processus d'immigration, dont le permis A-75.

Il déplore d'être peu informé par Immigration Canada. Si on n’avait pas les réseaux sociaux avec des groupes qui aident les gens comme nous, c'est eux qui aident, plus que l'immigration en elle-même , déplore M. Blaise. Dans ce combat-là, on est tout seul , ajoute sa conjointe.

De plus, les deux Français s'expliquent mal les délais alors que des employeurs s'arrachent les employés. Je ne demande pas grand-chose, je veux juste des papiers pour pouvoir travailler. J'ai toujours travaillé. Je suis déjà là. La main-d'œuvre elle est là , martèle Nicolas Blaise.

« Chaque jour on se réveille : est-ce que je vais pouvoir continuer à rester au Canada? Est-ce que je vais devoir repartir? On a tout lâché, on est venu avec quatre valises, un chien, deux enfants. On aime notre vie ici. » — Une citation de Claire Blaise

On ne peut pas faire venir les gens pour une pénurie [...] et une fois que les visas se terminent [...], ça bloque , ajoute-t-elle.

Gros bon sens

Devant l'absence de réponse, le couple a sollicité l'aide du député conservateur de Portneuf—Jacques-Cartier, Joël Godin.

Joël Godin a été interpellé par le couple. Photo : Radio-Canada

C'est du gros bon sens. On est présentement en pénurie de main-d'œuvre, ces gens-là sont ici. Il faut simplement que le gouvernement allège leurs procédures , croit le député. Il ajoute que plusieurs employeurs de Portneuf sont aux prises avec la lourdeur administrative au ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Selon lui, puisqu'ils sont déjà sur le territoire, les délais liés aux enjeux de sécurité devraient être limités. Il faut réinventer la roue. On est en pénurie de main-d'œuvre. On comprend qu'il faut respecter les règles, mais il faut trouver des procédures pour que ce soit accéléré .

Un employeur à la rescousse

Keven Beaudoin est propriétaire de l'entreprise Époxy Êureka, située à Saint-Hubert, dans Portneuf.

Il accompagne le couple depuis mars. La main-d'œuvre prête à travailler et déjà installée dans la région est rare, lance-t-il. Je me demande si les priorités du gouvernement sont à la bonne place. On n’est pas capable de les engager à cause du système. Je trouve ça aberrant .

« J'ai besoin de main-d'œuvre demain matin. J'ai des gens qui sont prêts à travailler et je veux les engager. À cause de la lourdeur administrative, je ne suis pas capable, et je trouve ça désolant. » — Une citation de Keven Beaudoin, propriétaire, Époxy Êureka

Je demande que ce soit moins compliqué pour les gens qui sont déjà ici , conclut l'employeur.

À l'heure d'écrire ces lignes, ni le ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, à Ottawa, ni le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec, n'avaient répondu à nos demandes médiatiques.