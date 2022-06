Salam : un spectacle pour la paix en Palestine s’emmène à Sherbrooke

Il s'agit d'une première pour la troupe de danse, qui réunira quatre danseurs et un musicien. Celui-ci se déroule dans le cadre du festival FUDGE, le premier festival de danse contemporaine pour la jeunesse présenté à Sherbrooke.

Le fondateur de la compagnie de danse contemporaine NGC25, Hervé Maigret, s’est dit très sensible au conflit israélo-palestinien. Pour lui, la danse est sa façon de s'exprimer contre les violences qui empoisonnent le quotidien des Palestiniens depuis 1948.

« C’est pourquoi je me suis posé la question de me dire : "est-ce qu’on peut danser la paix?" D’où le Salam, qui veut dire paix en arabe. » — Une citation de Hervé Maigret

La danse pour protester contre la guerre

Il soutient que Salam est aussi pour la troupe une occasion de réconcilier les jeunes avec leurs corps et avec leur imaginaire.

Ça permet de mieux se comprendre, et quand on se comprend mieux, on peut mieux comprendre l’autre , a expliqué Hervé Maigret. La danse emmène à une connexion réelle des corps, des sensations, des émotions, et moi, c’est ça qui me plaît. C’est aussi l’imaginaire, et l’imaginaire, Internet ne peut pas le contrôler.

Le chorégraphe a commencé par rappeler que la danse permet de dépasser ses propres frontières corporelles. Là-bas, pourtant, il y a des peuples qui, encore aujourd'hui, sont dans l’incapacité de sortir de chez eux, ont des murs qui sont devant chez eux. Ce focus sur la Palestine pour moi, c’est le focus universel du problème humain , observe Hervé Maigret.

Le spectacle Salam aura lieu à 19 h 30 au Centre multiculturel de l’Université de Sherbrooke.

Avec les informations de Marie-Claude Veilleux