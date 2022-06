Le nouveau PDG du CISSS de la Gaspésie veut changer la culture de l’organisation

La transparence et les communications sont les mots d’ordre du nouveau PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie.

Martin Pelletier remplace l’ancienne PDG , Chantal Duguay, qui a terminé son mandat dans la tourmente.

La vérificatrice générale a déposé, au printemps, un rapport accablant sur l’organisation du CISSS de la Gaspésie.

Parmi ses cinq constats, elle y blâmait entre autres le climat de travail difficile avec les employés ainsi que le manque de rigueur dans l’embauche des cadres et dans l’octroi de contrats.

Le nouveau PDG dit avoir déjà un plan d’action pour corriger le tir.

Il sait qu'il sera surveillé de près.

« Ce qu’il faut savoir aussi, avec la vérificatrice générale, c’est qu’on va être trois ans sous supervision, donc c’est le trois-quarts de mon mandat où j’aurai des redditions de compte à faire. » — Une citation de Martin Pelletier, PDG du CISSS de la Gaspésie

La priorité de M. Pelletier sera d'améliorer les communications entre les employés et les cadres. Il s'agit d'une base pour lui qui aura des répercussions sur le recrutement. Il faudra être attractif et qu’on ait une organisation accueillante qui soutienne et oriente les gens qui entrent.

Cette vision devrait avoir un impact sur les services de santé offerts à la population.

« C'est de redonner une confiance terrain aux gens qui arrivent. Ça commence à l'embauche et ça se poursuit après ça, à l'intégration au travail et par la suite dans le développement du personnel au travail. C 'est un exemple de moyens. C'est à grande échelle, mais ça se fait à petite échelle, au quotidien. » — Une citation de Martin Pelletier, PDG, CISSS de la Gaspésie

Diminuer la main-d'œuvre indépendante sera aussi une préoccupation, car ces travailleurs coûtent très cher aux services de santé des régions.

Il compte aussi vérifier si les secteurs du réseau gaspésien fonctionne de façon optimale. S'il le faut, de nouveaux postes seront ouverts, affirme-t-il.

Le PDG du CISSS de la Gaspésie, Martin-Pelletier, veut améliorer les communications de l'organisation. Photo : Radio-Canada / Luc Manuel-Soares

Le syndicat

Le président du Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est-du-Québec (SIIIEQ), Pier-Luc Bujold, salue cette nouvelle vision axée sur la communication.

Mais, selon lui, il faut qu’elle soit visible sur le terrain: Il faut dans le fond que les bottines suivent les babines. Nous avons confiance. Nous avons rencontré le PDG . Ça semble quelqu’un de très humain avec de très bonnes valeurs. Maintenant, il faut que des actions se mettent en place très rapidement.

« C’est sûr que nous serons très critiques sur la mise en place des actions. Mais nous soutiendrons le PDG dans ses actions si ça respecte les valeurs de nos membres. » — Une citation de Pier-Luc Bujold, président du SIIIEQ