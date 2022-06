Un groupe de travail pour la transparence salariale au Nouveau-Brunswick

La professeure de l’Université du Nouveau-Brunswick (UNB) Kerri Froc et la directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, Johanne Perron, sont à la barre de cette aventure.

Elles ont organisé lundi un atelier avec une quarantaine de participants d’un peu partout dans la province pour explorer des façons de bonifier la loi sur l’équité salariale de la province.

La loi date de 2009, et elle ne va pas assez loin selon le groupe.

Kerri Froc affirme qu’une loi sur la transparence salariale aiderait grandement les femmes et les personnes issues des groupes marginaux qui ne font pas partie de plusieurs réseaux informels dominés par les hommes.

Il y a des hommes qui veillent les uns sur les autres, qui communiquent à d’autres hommes à quoi ils peuvent s’attendre en matière de rémunération, etc. , avance Kerri Froc. Les personnes racisées, les autochtones et les femmes n’ont pas ce genre de réseaux informels .

« On est dans une société où il y a un certain tabou autour de la question salariale. Ce que ça fait, c'est que c'est difficile de savoir si on est payé de façon équitable, même dans des emplois qui sont les mêmes. »