Étudiante disparue : fin des recherches dans la rivière Saint-Charles

Les autorités ont affirmé lundi n’avoir ménagé aucun effort pour tenter de retrouver la jeune femme âgée dans la vingtaine au cours des sept journées consécutives et complètes de recherches [effectuées] sur et dans la rivière Saint-Charles .

Les recherches prenaient fin étant donné que tous les moyens qui devaient être déployés pour retrouver la dame disparue ont été mis en œuvre et malheureusement, nous n'avons pas été en mesure de la localiser , a expliqué en entrevue à Radio-Canada David Poitras, relationniste pour le SPVQ .

Des recherches sur 13 km

En plus de recourir à un drone, à son unité de recherche et de soutien et à l’unité nautique des pompiers de Québec, le SPVQ a sollicité l’aide des plongeurs et d’un hélicoptère de la Sûreté du Québec (SQ).

Les recherches se sont poursuivies au cours du weekend sur les berges de la rivière Saint-Charles et du haut des airs. La zone couverte s’étendait sur une distance de 13 km entre l’endroit où la disparue est tombée à l’eau, près du boulevard Père-Lelièvre, dans le secteur Duberger, et le fleuve Saint-Laurent.

Des recherches ont été effectuées du haut des airs à l’aide d’un hélicoptère de la Sûreté du Québec (photo) et d’un drone du SPVQ. (Archives) Photo : Radio-Canada

Même si elle met fin à ses opérations de recherches, la police de Québec assure qu’elle vérifiera tout signalement en lien avec la disparition de Christelle Marielle Kouass.

Il y a une vigie qui va être tenue 24 heures sur 24 pour tout signalement aux abords de la rivière Saint-Charles et même au niveau des berges du fleuve Saint-Laurent. Il y aura des vérifications qui vont être effectuées pour s'assurer que le signalement soit non fondé ou fondé , a précisé David Poitras.

Corps repêché

Christelle Marielle Kouass aurait fait une chute accidentelle dans la rivière Saint-Charles le 29 mai, vers 18 h.

Le corps de Kevin Timneu Fezeu, un étudiant camerounais de 29 ans qui l’accompagnait, a été retrouvé la semaine dernière à environ 400 mètres du dernier endroit où ils ont été aperçus pour la dernière fois.

Selon nos informations, M. Fezeu serait entré dans la rivière pour tenter de secourir Mme Kouass. Il a toutefois été incapable de regagner la rive.

Avec la collaboration de Christiane Latortue