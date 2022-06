Davantage de familles adoptent l’école à la maison à l’Île-du-Prince-Édouard

Le nombre d’élèves qui font l’école à la maison est passé de 235 pour l’année scolaire 2019-2020 à 474, en cette année 2021-2022.

Ce chiffre a même été plus important durant la première année de la pandémie.

En 2020, l’île comptait jusqu’à 556 enfants inscrits dans ce programme d’enseignement à la maison offert par le ministère de l’Éducation.

Brad Samson est le directeur administratif et financier de la CSLF (archives). Photo : Julien Lecacheur

Ce nombre reste néanmoins encore très faible chez les élèves francophones, selon Brad Samson, le directeur de l’administration et des services financiers à la Commission scolaire de langue française de l’île.

« La très grande majorité des élèves sont retournés à l’école, mais il y a toujours des exceptions, ce sont des personnes qui sont affectées directement par la COVID. » — Une citation de Brad Samson, directeur de l’administration à la CSLF

Brad Samson explique que les familles du réseau francophone qui se sont inscrites au programme provincial d’enseignement à la maison ne représentent que moins de 2 % des élèves inscrits à ce programme.

Ces familles qui désirent maintenir l’enseignement à la maison, malgré la levée de presque toutes les mesures sanitaires, sont orientées directement par le gouvernement provincial.

Ces personnes qui choisissent de ne plus venir, ces personnes ont dû, en début février, choisir entre l’enseignement à domicile, un programme du ministère, ou de venir à l’école. Il n’y a plus d’appui de la part de la commission scolaire pour ces familles qui choisissent de ne plus venir à l’école , précise le directeur.

Brad Samson ajoute aussi que les familles qui doivent rester en isolement ou celles dont les membres composent des groupes vulnérables à la COVID-19 reçoivent toujours du soutien de la commission scolaire pour poursuivre l’enseignement à distance.

Les autobus scolaires ont repris le chemin des écoles le 31 janvier 2022, lorsque les élèves ont pu retourner sur les bancs d'école. Ils ont passé quelques semaines en faisant de l'enseignement à distance à cause de l'augmentation du nombre de cas de COVID-19 à l'île (archives). Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Les motivations

Lorsqu’ils s’inscrivent au programme provincial, les familles n’ont pas besoin de donner des raisons à la province pour justifier leur choix d'éduquer leurs enfants à la maison.

Le ministère de l’Éducation n’est donc pas en mesure de fournir des données précises par rapport à leurs motivations.

Laura Peric, secrétaire de PEI Christian Home Educators, souligne que son organisme a observé une augmentation du nombre de familles qui ont choisi l'école à la maison. Photo : Radio-Canada / Steve Bruce

Néanmoins, selon un groupe de soutien de l’île pour les familles qui souhaitent éduquer leurs enfants à la maison, la pandémie a clairement été l’élément déclencheur.

Laura Peric, secrétaire de PEI Christian Home Educators, explique que les mesures sanitaires mises en place dans les écoles ont contribué à cette tendance, notamment le port du masque.

Les aller-retours entre l’enseignement en classe et à la maison à cause des éclosions de cas de COVID-19 en serait un autre exemple.

Cela aurait pu être à cause des changements constants. Les enfants devaient retourner en classe en personne et deux semaines plus tard, ils rentraient à la maison, et c’était difficile pour les enfants. La routine de dépistage a aussi rendu la situation plus compliquée , explique Laura Peric.

Durant les quatre premiers mois de 2022, les élèves des écoles devaient effectuer un test de dépistage rapide au moins trois fois par semaine.

Des tests de dépistage rapide pour détecter le SRAS-CoV-2 ont été distribué dans les écoles de l'île (archives). Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Après avoir essayé l’école à la maison à cause des consignes sanitaires, certaines de ces familles ont réussi à bien adapter leur routine, alors que plusieurs parents devaient aussi migrer vers le télétravail, indique Laura Peric.

Peut-être que cela a ouvert les yeux des parents qui n’avaient jamais envisagé de faire l’école à la maison. Oui, il y a des défis dans l’enseignement à la maison, mais il y a aussi des défis à l’école , explique-t-elle.

Laura Peric souligne que son organisme a observé une augmentation dans le nombre de familles qui ont choisi ce mode d'éducation.

C’est vraiment intéressant de voir les gens arriver, qu’ils viennent s’inscrire chez nous à cause de la pandémie ou qu’ils viennent d’arriver à l’île provenant d’autres provinces , explique-t-elle.

Dans un courriel, le ministère de l’Éducation a répondu que son point de vue sur l’enseignement à domicile n’a pas changé. Selon la province, les familles ont le droit de choisir le type d’éducation qui leur convient, à eux et à leurs enfants.