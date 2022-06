Le syndicat de l’enseignement de la région du Fer établit ses priorités

À l’occasion du 15e Congrès triennal du Syndicat de l’enseignement de la région du Fer, les membres des trois centres de service scolaire de la région se sont réunis dans l'objectif d'identifier des solutions afin de régler les problèmes vécus dans les écoles publiques. Le plan d'action 2019-2022 n'a pas pu être réalisé au complet en raison de la pandémie, donc nous avons réajusté les orientations du plan , a expliqué la présidente du syndicat de l'enseignement de la région du Fer, Monica Chiasson.

Ce congrès a également permis de se préparer aux prochaines négociations de 2023. En plus nous sommes à l'approche des élections, donc c'est sûr qu'on va en profiter pour essayer d'avoir des engagements des politiciens , a ajouté Mme Chiasson.

Selon Monica Chiasson, la région connaît des problèmes de recrutement de personnel enseignant, de personnel administratif et de services aux élèves.

« Ça ne va pas mieux pour le recrutement en région éloignée malheureusement. Pour la Côte-Nord on a vraiment de la concurrence, on a de belles minières, de belles alumineries et surtout ils ont un gros salaire. »