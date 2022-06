Début des travaux en vue de la démolition de la Grande Place

La partie ouest de l'ancien centre commercial sera détruite pour faire place à un immeuble de 170 logements locatifs destinés à une clientèle retraitée.

Une vue du bâtiment et des aménagements projetés par Groupe Sélection pour sa résidence pour aînés de Rimouski (archives) Photo : Gracieuseté : Ville de Rimouski/Groupe Sélection

Groupe Sélection travaille à ce projet depuis maintenant 10 ans. De nombreux écueils, notamment au sujet de la servitude des stationnements sur cette portion de terrain, ont retardé sa réalisation.

La phase de démolition doit se poursuivre jusqu'au 22 juillet et n'aura pas d'impact sur la circulation dans les rues et les espaces piétonniers avoisinants, assure Groupe Sélection. On ignore pour l'instant à quel moment la construction du nouvel immeuble pourra commencer.

En vertu d'une entente conclue en octobre 2021 avec la Ville de Rimouski, la démolition de la Grande Place devait s'amorcer d'ici la fin du printemps 2022, sans quoi Groupe Sélection s'exposait à devoir verser des compensations financières. En vertu de cette même entente, la construction des nouveaux bâtiments devra être achevée d'ici le 30 juin 2024.

En 2010, la portion est de La Grande Place avait été démolie par Groupe Sélection dans le but de construire une autre résidence pour aînés, le Havre de l'Estuaire, qui compte aujourd'hui 334 logements.

