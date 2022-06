Un avenir prometteur pour les brasseries artisanales de la Nouvelle-Écosse

Pendant des années, les brasseurs artisanaux de la Nouvelle-Écosse ont entendu dire que le marché était saturé et puis la pandémie est arrivée et beaucoup de choses ont changé.

Deux ans après le début d'une pandémie, seules trois brasseries ont fermé et ces fermetures ont été compensées par l'ouverture de trois nouvelles brasseries.

Ce qui est vraiment remarquable selon le président de l'Association des brasseurs artisanaux de la Nouvelle-Écosse, Brian Titus.

Les rumeurs de saturation et de problèmes dans l’industrie des brasseries artisanales locales sont très exagérées , dit celui qui est aussi président de la brasserie Garrison, basée à Halifax.

Brian Titus est le propriétaire de la brasserie Garrison à Halifax. Il croit que c’est «remarquable» que le nombre total de brasseries dans la province n'ait pas changé pendant la pandémie. Photo : Radio-Canada / Blair Sanderson

Il y a environ 70 micro-brasseries dans la province et elles emploient environ 1 150 personnes, selon les statistiques de l'association.

Les ventes de bière artisanale de la Nouvelle-Écosse par l'intermédiaire de la NSLC ont augmenté de 11,3 % pour atteindre 6,7 millions de dollars.

Je pense qu'une industrie qui peut résister à une pandémie de plus de deux ans démontre que c’est une industrie forte , croit Brian Titus.

À son avis, la pandémie a forcé les brasseries à revoir leur façon de faire des affaires. Certaines ont créé des boutiques en ligne alors que d’autres offrent maintenant la livraison à domicile et des produits autres que la bière.

La brasserie Good Robot d’Halifax a récemment annoncé qu'elle déplaçait ses activités de brassage de la rue Robie vers un emplacement à Elmsdale qui permettra d'augmenter la production.

L'objectif est entre autres d'acheminer leur bière vers d'autres provinces.

Good Robot continuera d'utiliser son site d'Halifax, mais la majorité de la production de bière se fera désormais à partir d'une installation à Elmsdale. Photo : Radio-Canada / Anjuli Patil

Le site d'Elmsdale abritera également un café en plein air et un espace de vente au détail. L'emplacement de la rue Robie continuera d’offrir la dégustation des produits.

Good Robot compte aujourd'hui environ 60 employés, ce qui est supérieur à ses chiffres d'avant la pandémie.

La brasserie Tusket Falls basée dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse connaît une histoire semblable.

Lorsque la pandémie a frappé, l’entreprise a mis à pied beaucoup d'employés et elle a passé aux commandes en ligne, explique la propriétaire Melanie Sweeney.

Nous avons vraiment senti que les gens ne venaient plus chercher nos produits, même dans les communautés voisines à 15 minutes.

Melanie Sweeney est la propriétaire de Tusket Falls Brewing. Avec leur emplacement dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, elle dit que l'ouverture d'un bar à Halifax a toujours fait partie d'un plan de croissance. Photo : Radio-Canada / Jeorge Sadi

Malgré tout, Tusket Falls est allé de l'avant avec l'ouverture d'un bar en septembre dernier sur la rue Gottingen, dans la capitale.

Nous avons trouvé un super espace et nous avons décidé de foncer, de continuer et de travailler dur et d'espérer et de faire de notre mieux pour que ça fonctionne , dit Melanie Sweeney.

Elle a dit que l'entreprise a toujours pris des risques et elle espère que cet été lui donnera raison.